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Лубінець заявив, що законопроект про мобілізацію варто ухвалити в першому читанні

7 лютого 2024 00:23
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні - Дмитро Лубінець заявив, що законопроект про мобілізацію варто ухвалити в першому читанні
Дмитро Лубінець. Фото: Укрінформ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець несподівано заявив, що новий законопроект про мобілізацію варто ухвалити в першому читанні. Свою заяву він назвав "оновленою інформацією" через чотири години після того, як написав публікацію про "низку суперечливих норм" у документі.

Про це Лубінець повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 6 лютого.

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Що каже Лубінець про мобілізацію

Насамперед він зазначив, що ввечері 6 лютого відбулася термінова нарада з Міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій вони обговорили важливий для України законопроект про мобілізацію.

"У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроект необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів", — заявив Лубінець.

Він додав, що до другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати.

"Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку Міністра Оборони України!" — написав омбудсман.

Основні суперечливі положення в законопроєкті за версією Лубінця:

  • обмеження права громадян на виїзд із країни за рішенням військового командування;
  • обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника;
  • надання права представникам ТЦК та СП перевіряти військово-облікові документи;
  • призов незалежно від місця перебування військовозобов'язаного;
  • позбавлення права на звільнення від призову аспірантів.

До слова, раніше Лубінець висловився категорично проти надання додаткових повноважень для територіальних центрів комплектування. Він висловив сподівання про врахування його зауважень.

Нагадаємо, заступник голови комітету Верховної  Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Єгор Чернєв заявив, що парламент може підтримати законопроєкт про мобілізацію у першому читанні, та водночас зауважив, що до документа ще дуже багато запитань, які ще обговорюватимуться. 

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Дмитро Лубінець
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Умєров

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