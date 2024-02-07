Мобилизация в Украине - Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации следует принять в первом чтении

Дмитрий Лубинец. Фото: Укринформ

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец неожиданно заявил, что новый законопроект о мобилизации следует принять в первом чтении. Свое заявление он назвал "обновленной информацией" через четыре часа после того, как написал публикацию о "ряде противоречивых норм" в документе.

Об этом Лубинец сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 6 февраля.

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Что говорит Лубинец о мобилизации

Прежде он отметил, что вечером 6 февраля состоялось срочное совещание с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором они обсудили важный для Украины законопроект о мобилизации.

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять Парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам", — заявил Лубинец.

Он добавил, что до второго чтения замечания от Офиса Омбудсмана можно урегулировать.

"В очередной раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны Министра Обороны Украины!" — написал омбудсман.

Основные противоречивые положения в законопроекте по версии Лубинца:

ограничение права граждан на выезд из страны по решению военного командования;

обязанность регистрировать электронный кабинет призывника;

предоставление права представителям ТЦК и СП проверять военно-учетные документы;

призыв независимо от места нахождения военнообязанного;

лишение права на освобождение от призыва аспирантов.

К слову, ранее Лубинец высказался категорически против предоставления дополнительных полномочий для территориальных центров комплектования. Он выразил надежду на учет его замечаний.

Напомним, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Егор Чернев заявил, что парламент может поддержать законопроект о мобилизации в первом чтении, и заметил, что к документу еще очень много вопросов, которые будут обсуждаться.