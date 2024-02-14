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Медична служба Азову шукає хірургів — які переваги обіцяють військовим медикам

14 лютого 2024 17:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Медична служба Азову шукає хірургів — які переваги обіцяють військовим медикам
Військовий медик оперує пораненого. Фото: скриншот з відео Азов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На роботу до медичної служби бригади спеціального призначення "Азов" шукають хірургів стабілізаційного пункту. Фахівці повинні мати досвід роботи у порожнинній та ургентній хірургії.

Про це повідомила пресслужба бригади "Азов" в середу, 14 лютого.

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До медичної служби полку "Азов" проходить набір військових хірургів. Головними вимогами, що стоять перед медиками є вміння проводити порожнинні операції та мати досвід роботи в ургентній хірургії. Перевагами для майбутніх лікарів бригади стане можливість навчатися та розвивати раніше набуті вміння.

За словами керівника 12 бригади полку "Азов" з позивним "Джедай", на балансі медичної служби є найкраще обладнання та функціональний евакуаційний транспорт.

"Наші медики — це команда професіоналів, яка працює за міжнародними стандартами надання медичної допомоги. Ти маєш можливість застосувати свої знання та навички для порятунку наших бійців і професійно зростати з нами. Якщо ти спеціаліст у сфері ургентної хірургії, чекаємо тебе в нашій команді", — йдеться в повідомленні.

Для того, щоб стати частиною Азова, потрібно заповнити анкету та вказати, що йдеш на службу до медичної роти.

Нагадаємо, 12-та бригада "Азов" шукає на роботу в батальйони та інші підрозділи операторів БпЛА. Військовий повинен мати досвід керування безпілотником та управління дроном під впливом дії РЕБ.

Також до "Азову" запрошують на роботу мотористів. Обіцяють заробітну плату 25-125 000 грн. Серед обов'язків фахівця — ремонтувати та доглядати авто та комплектуючих.

війна
медики
Україна
військові
полк "Азов"
вакансії

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