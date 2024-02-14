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Медицинская служба Азова ищет хирургов — какие преимущества обещают военным медикам

14 февраля 2024 17:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Медицинская служба Азова ищет хирургов — какие преимущества обещают военным медикам
Военный медик оперирует раненого. Фото: скриншот с видео Азов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На работу в медицинскую службу бригады специального назначения "Азов" ищут хирургов стабилизационного пункта. Специалисты должны иметь опыт работы в полостной и ургентной хирургии.

Об этом сообщила пресс-служба бригады "Азов" в среду, 14 февраля.

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В медицинскую службу полка "Азов" проходит набор военных хирургов. Главными требованиями, стоящими перед медиками, являются умение проводить полостные операции и иметь опыт работы в ургентной хирургии. Преимуществами для будущих врачей бригады станет возможность учиться и развивать приобретенные умения.

По словам руководителя 12 бригады полка "Азов" с позывным "Джедай", на балансе медицинской службы находится лучшее оборудование и функциональный эвакуационный транспорт.

"Наши медики — это команда профессионалов, которая работает по международным стандартам оказания медицинской помощи. У тебя есть возможность применить свои знания и навыки для спасения наших бойцов и профессионально расти с нами. Если ты специалист в сфере ургентной хирургии, ждем тебя в нашей команде", — говорится в сообщении.

Для того чтобы стать частью Азова, нужно заполнить анкету и указать, что идешь на службу в медицинскую роту.

Напомним, 12-я бригада "Азов" ищет на работу в батальоны и другие подразделения операторов БпЛА. Военный должен иметь опыт управления беспилотником и управление дроном под влиянием действия РЭБ.

Также в "Азов" приглашают на работу мотористов. Обещают заработную плату 25-125 000 грн. Среди обязанностей специалиста — ремонтировать и ухаживать за авто и комплектующими.

война
медики
Украина
военные
полк "Азов"
вакансии

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