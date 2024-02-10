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Міноборони працює над створенням електронного обліку військового майна — деталі

10 лютого 2024 17:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Міноборони працює над створенням електронного обліку військового майна — деталі
Військові працюють за комп'ютерами. Ілюстративне фото: zbruc.eu
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністерство оборони України запроваджує електронний облік військового майна на заміну паперових журналів. Відтепер командири рот витрачатимуть менше часу на заповнення документів, що спростить їх роботу й автоматизує певні процеси.

Про це повідомила пресслужба Міноборони в суботу, 10 лютого. 

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Створення електронного обліку військового майна в Україні

В Україні військові частини зможуть вести облікові регістри та інші документи, зокрема ті, що стосуються майна бійців лише в електронній формі. Для цього командири мають використовувати програмне забезпечення, прийняте в експлуатацію МОУ та допущене до дослідної експлуатації.

Однією з таких програм є SAP. Це система управління оборонними ресурсами, яка є повністю автоматизованою. Логістичною системою користуються 28 країн НАТО. 

Щоб перейти на нову систему начальникам військ необхідно видати наказ щодо їхнього використання.

"До переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу — до прикладу, Microsoft Office 365. Проте у такому випадку друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно — достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках", — йдеться в повідомленні. 

У міністерстві наголосили, що первинні документи наразі залишатимуться в паперовому вигляді. Причиною цьому є те, що вони підтверджують здійснення господарських операцій і їх можуть вимагати під час службових перевірок.

"У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", — вказала заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко. 

Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони
Інфографіка Міноборони

Також стало відомо, що в Україні планують запровадити систему електронних військових квитків. Розробкою нововведення займається Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством оборони. Однак  функціонувати квиток буде не в "Дії".

Додамо, МОУ планує у 2024 році посилити контроль якості харчування для захисників. Для цього збільшать кількість робочих груп, які перевірятимуть їжу для військових.

Міноборони
Україна
військові
військовий облік
Міністерство оборони
майно

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