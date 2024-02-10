Міноборони працює над створенням електронного обліку військового майна — деталі

Військові працюють за комп'ютерами. Ілюстративне фото: zbruc.eu

Міністерство оборони України запроваджує електронний облік військового майна на заміну паперових журналів. Відтепер командири рот витрачатимуть менше часу на заповнення документів, що спростить їх роботу й автоматизує певні процеси.

Про це повідомила пресслужба Міноборони в суботу, 10 лютого.

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В Україні військові частини зможуть вести облікові регістри та інші документи, зокрема ті, що стосуються майна бійців лише в електронній формі. Для цього командири мають використовувати програмне забезпечення, прийняте в експлуатацію МОУ та допущене до дослідної експлуатації.

Однією з таких програм є SAP. Це система управління оборонними ресурсами, яка є повністю автоматизованою. Логістичною системою користуються 28 країн НАТО.

Щоб перейти на нову систему начальникам військ необхідно видати наказ щодо їхнього використання.

"До переходу можна вести облік майна в інших програмах без окремого дозволу — до прикладу, Microsoft Office 365. Проте у такому випадку друкувати всі сторінки журналів обліку не потрібно — достатньо лише періодично підписувати узагальнюючу відомість при звірках", — йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що первинні документи наразі залишатимуться в паперовому вигляді. Причиною цьому є те, що вони підтверджують здійснення господарських операцій і їх можуть вимагати під час службових перевірок.

"У середньому командир роти наразі витрачає 50-80% свого робочого часу на бюрократію. Облік майна є одним з найбільш об'ємних бюрократичних процесів. Наказ створює можливості для автоматизації", — вказала заступниця міністра оборони з цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

Інфографіка Міноборони

Інфографіка Міноборони

Інфографіка Міноборони

Інфографіка Міноборони

Інфографіка Міноборони

Також стало відомо, що в Україні планують запровадити систему електронних військових квитків. Розробкою нововведення займається Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством оборони. Однак функціонувати квиток буде не в "Дії".

Додамо, МОУ планує у 2024 році посилити контроль якості харчування для захисників. Для цього збільшать кількість робочих груп, які перевірятимуть їжу для військових.