Минобороны работает над созданием электронного учета военного имущества — подробности

Военные работают за компьютерами. Иллюстративное фото: zbruc.eu

Министерство обороны Украины вводит электронный учет военного имущества взамен бумажных журналов. Теперь командиры рот будут тратить меньше времени на заполнение документов, что упростит их работу и автоматизирует определенные процессы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в субботу, 10 февраля.

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Создание электронного учета военного имущества в Украине

В Украине военные части смогут вести учетные регистры и другие документы, в том числе касающиеся имущества бойцов только в электронной форме. Для этого командиры должны использовать программное обеспечение принятое в эксплуатацию МОУ и допущенное к опытной эксплуатации.

Одной из таких программ является SAP. Эта система управления оборонными ресурсами, полностью автоматизированная. Логистической системой пользуются 28 стран НАТО.

Чтобы перейти на новую систему, начальникам войск необходимо издать приказ об их использовании.

"К переходу можно вести учет имущества в других приложениях без отдельного разрешения — к примеру, Microsoft Office 365. Однако в таком случае печатать все страницы журналов учета не нужно — достаточно лишь периодически подписывать обобщающую ведомость при сверках", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что первичные документы будут оставаться в бумажном виде. Причиной тому является то, что они подтверждают осуществление хозяйственных операций и их могут требовать во время служебных проверок.

"В среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию. Учет имущества является одним из наиболее объемных бюрократических процессов. Приказ создает возможности для автоматизации", — указала заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Инфографика Минобороны

Инфографика Минобороны

Инфографика Минобороны

Инфографика Минобороны

Инфографика Минобороны

Также стало известно, что в Украине планируется внедрить систему электронных военных билетов. Разработкой нововведения занимается Министерство цифровой трансформации вместе с Минобороны. Однако функционировать билет будет не в "Дії".

Добавим, МОУ планирует в 2024 году усилить контроль качества питания для защитников. Для этого увеличат количество рабочих групп, которые будут проверять пищу для военных.