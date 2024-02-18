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Мобілізація ув'язнених — Малюська запропонував альтернативу зброї для небезпечних злочинців

18 лютого 2024 03:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація ув'язнених — Малюська запропонував альтернативу зброї для небезпечних злочинців
Міністр юстиції України Денис Малюська. Фото: nas.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що захищати країну не обов'язково зі зброєю в руках, адже сюди входить і будівництво оборонних споруд. За його словами, якщо ув'язненим ризиковано давати автомат, можна дати лопату.

Про це Денис Малюська розповів в ефірі телемарафону в суботу, 17 лютого.

Малюська про перевірку на безпеку ув'язнених

За словами міністра, серед ув'язнених — тисячі громадян, готових захищати свою Батьківщину. Він підкреслив, що оцінка їхньої безпеки може бути проведена швидко, оскільки вони всі вже пройшли тестування на визначення ризику повторного злочину. Міністерство готове надати цю інформацію ТЦК для класифікації цих осіб за скоєними злочинами.

"Мені складно уявити, яку небезпеку в лавах ЗСУ становитимуть ті, хто був засуджений за порушення ПДР, коли наслідки були неумисними, або ті, хто вчинив корупційне порушення. Вони убивати з автомата своїх побратимів точно не будуть. Але й варто розуміти, що в армії зараз — це не тільки захищати Батьківщину зі зброєю в руках, а це й будувати різні речі. Ризиковано давати автомат, давайте дамо лопату", — запропонував Малюська.

Малюська і мобілізація ув'язнених

Нагадаємо, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає дозвіл брати до лав ЗСУ засуджених за їхнім бажанням. Однак міністр юстиції України Денис Малюська розповів про свій погляд на ситуацію.

Також ми повідомляли, що Малюська заявив, що засуджені чоловіки готові приєднатися до Збройних сил України. Однак для цього слід змінити законодавство, адже через погашені судимості громадяни не стоять на військовому обліку.

Додамо, що Малюська розповів, скільки ув'язнених готові вступити до лав ЗСУ. Серед них є і ті, хто відбуває довічне ув’язнення за вчинення злочинів.

Денис Малюська
зброя
закон
ув'язнені
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
війна
Міністерство юстиції

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