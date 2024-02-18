Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Мобилизация заключенных — Малюська предложил альтернативу оружию для опасных преступников arrow

Мобилизация заключенных — Малюська предложил альтернативу оружию для опасных преступников

18 февраля 2024 03:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация заключенных — Малюська предложил альтернативу оружию для опасных преступников
Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: nas.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что защищать страну не обязательно с оружием в руках, ведь сюда входит и строительство оборонительных сооружений. По его словам, если заключенным рискованно давать автомат, можно дать лопату.

Об этом Денис Малюська рассказал в эфире телемарафона в субботу, 17 февраля.

Малюська о проверке на безопасность заключенных

По словам министра, среди заключенных — тысячи граждан, готовых защищать свою Родину. Он подчеркнул, что оценка их безопасности может быть проведена быстро, поскольку все они уже прошли тестирование на определение риска повторного преступления. Министерство готово предоставить эту информацию ТЦК для классификации этих лиц по совершенным преступлениям.

"Мне сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осужден за нарушение ПДД, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто совершил коррупционное нарушение. Они убивать из автомата своих собратьев точно не будут. Но и следует понимать, что в армии сейчас — это не только защищать Родину с оружием в руках, а это и строить разные вещи. Рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", — предложил Малюська.

Малюська и мобилизация заключенных

Напомним, что новый законопроект о мобилизации предусматривает разрешение брать в ряды ВСУ осужденных по их желанию. Однако министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о своем взгляде на ситуацию.

Также мы сообщали, что Малюська заявил, что осужденные мужчины готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины. Однако для этого следует изменить законодательство, ведь из-за погашенных судимостей граждане не состоят на военном учете.

Добавим, что Малюська рассказал, сколько заключенных готовы вступить в ряды ВСУ. Среди них есть и те, кто отбывает пожизненное заключение за совершение преступлений.

Денис Малюська
оружие
закон
заключенные
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
війна
Министерство юстиции

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме