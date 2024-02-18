Мобилизация заключенных — Малюська предложил альтернативу оружию для опасных преступников

Министр юстиции Украины Денис Малюська. Фото: nas.gov.ua

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что защищать страну не обязательно с оружием в руках, ведь сюда входит и строительство оборонительных сооружений. По его словам, если заключенным рискованно давать автомат, можно дать лопату.

Об этом Денис Малюська рассказал в эфире телемарафона в субботу, 17 февраля.

Малюська о проверке на безопасность заключенных

По словам министра, среди заключенных — тысячи граждан, готовых защищать свою Родину. Он подчеркнул, что оценка их безопасности может быть проведена быстро, поскольку все они уже прошли тестирование на определение риска повторного преступления. Министерство готово предоставить эту информацию ТЦК для классификации этих лиц по совершенным преступлениям.

"Мне сложно представить, какую опасность в рядах ВСУ будут представлять те, кто был осужден за нарушение ПДД, когда последствия были непреднамеренными, или те, кто совершил коррупционное нарушение. Они убивать из автомата своих собратьев точно не будут. Но и следует понимать, что в армии сейчас — это не только защищать Родину с оружием в руках, а это и строить разные вещи. Рискованно давать автомат, давайте дадим лопату", — предложил Малюська.

Малюська и мобилизация заключенных

Напомним, что новый законопроект о мобилизации предусматривает разрешение брать в ряды ВСУ осужденных по их желанию. Однако министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о своем взгляде на ситуацию.

Также мы сообщали, что Малюська заявил, что осужденные мужчины готовы присоединиться к Вооруженным силам Украины. Однако для этого следует изменить законодательство, ведь из-за погашенных судимостей граждане не состоят на военном учете.

Добавим, что Малюська рассказал, сколько заключенных готовы вступить в ряды ВСУ. Среди них есть и те, кто отбывает пожизненное заключение за совершение преступлений.