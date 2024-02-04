Скільки коштів витрачають військові на своє екіпірування в Україні у 2024 році

Військовий з біноклем. Фото: Генштаб ЗСУ

Попри те, що держава видає українським захисникам форму та інші необхідні речі, досить часто наші військові змушені купувати одяг, взуття та інше екіпірування, які їм більше підійдуть в умовах бойових дій. Ціни на необхідну амуніцію становлять від 300 гривень.

Новини.LIVE дізналися, скільки коштує екіпірування українських військових у 2024 році в онлайн-магазинах.

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Яке екіпірування найчастіше купують українські військові та скільки воно коштує

Після того, як військові потрапляють до лав Збройних сил України, вони купують собі деяку амуніцію, яка знадобиться під час навчання та в зоні бойових дій.

У 2024 році ціни екіпірування для захисників України становлять:

шкарпетки — від 100 грн;

тактичні рукавиці — від 300 грн;

термобілизна — від 300 грн;

кітель — від 700 грн;

убакс — від 600 грн;

штани — від 1 000 грн;

тактичні навушники — від 1000 грн;

кофти на флісі — від 1 000 грн;

куртки — від 1 500 грн;

тактичні кросівки — приблизно 1 500 грн;

берці — приблизно 3 000 — 6 000 грн;

захисні шоломи — від 7000 грн.

Ціни на навушники в інтернет-магазинах України. Джерело: скриншот

Українські військовослужбовці за власним бажанням також купують окуляри, поясний ремінь, рюкзак, наколінники, налокітники та інші речі, які можуть стати в пригоді.

Ціни на шоломи в інтернет-магазинах України. Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні майже два роки триває загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. Водночас окремі міста заохочують добровольців підписати контракт із ЗСУ додатковими виплатами.

Ми також писали про те, що Кабінет міністрів під час засідання 16 січня виділив з резервного фонду державного бюджету 792 млн гривень на зміцнення обороноздатності. Ідеться про додаткове фінансування військових підрозділів.