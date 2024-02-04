Сколько средств тратят военные на свою экипировку в Украине в 2024 году

Мобилизация в Украине-2024 — сколько денег тратят военные на свою амуницию
Несмотря на то, что государство выдает украинским защитникам форму и другие необходимые вещи, часто наши военные вынуждены покупать одежду, обувь и другую экипировку, которые им больше подойдут в условиях боевых действий. Цены на необходимую амуницию составляют от 300 гривен.
Новоини.LIVE узнали, сколько стоит экипировка украинских военных в 2024 году в онлайн-магазинах.
Какую экипировку чаще всего покупают украинские военные и сколько она стоит
После того, как военные попадают в ряды Вооруженных сил Украины, они покупают себе некоторую амуницию, которая понадобится во время учебы и в зоне боевых действий.
В 2024 году цены на экипировку для защитников Украины составляют:
- носки — от 100 грн;
- тактические перчатки — от 300 грн;
- термобелье — от 300 грн;
- китель — от 700 грн;
- убакс — от 600 грн;
- штаны — от 1 000 грн;
- тактические наушники — от 1000 грн;
- кофты на флисе — от 1 000 грн;
- куртки — от 1 500 грн;
- тактические кроссовки — примерно 1 500 грн;
- берцы — примерно 3 000 – 6 000 грн;
- защитные шлемы — от 7000 грн.
Украинские военнослужащие по собственному желанию также покупают очки, поясной ремень, рюкзак, наколенники, налокотники и другие вещи, которые могут пригодиться.
Что еще нужно знать
Напомним, что в Украине почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу. В то же время отдельные города поощряют добровольцев подписать контракт с ВСУ дополнительными выплатами.
Мы также писали о том, что Кабинет министров во время заседания 16 января выделил из резервного фонда государственного бюджета 792 млн гривен на укрепление обороноспособности. Речь идет о дополнительном финансировании военных подразделений.
Читайте Новини.LIVE!