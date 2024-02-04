Сколько средств тратят военные на свою экипировку в Украине в 2024 году

Военный с биноклем. Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на то, что государство выдает украинским защитникам форму и другие необходимые вещи, часто наши военные вынуждены покупать одежду, обувь и другую экипировку, которые им больше подойдут в условиях боевых действий. Цены на необходимую амуницию составляют от 300 гривен.

Новоини.LIVE узнали, сколько стоит экипировка украинских военных в 2024 году в онлайн-магазинах.

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После того, как военные попадают в ряды Вооруженных сил Украины, они покупают себе некоторую амуницию, которая понадобится во время учебы и в зоне боевых действий.

В 2024 году цены на экипировку для защитников Украины составляют:

носки — от 100 грн;

тактические перчатки — от 300 грн;

термобелье — от 300 грн;

китель — от 700 грн;

убакс — от 600 грн;

штаны — от 1 000 грн;

тактические наушники — от 1000 грн;

кофты на флисе — от 1 000 грн;

куртки — от 1 500 грн;

тактические кроссовки — примерно 1 500 грн;

берцы — примерно 3 000 – 6 000 грн;

защитные шлемы — от 7000 грн.

Цены на наушники в интернет-магазинах Украины. Источник: скриншот

Украинские военнослужащие по собственному желанию также покупают очки, поясной ремень, рюкзак, наколенники, налокотники и другие вещи, которые могут пригодиться.

Цены на шлемы в интернет-магазинах Украины. Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине почти два года продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу. В то же время отдельные города поощряют добровольцев подписать контракт с ВСУ дополнительными выплатами.

Мы также писали о том, что Кабинет министров во время заседания 16 января выделил из резервного фонда государственного бюджета 792 млн гривен на укрепление обороноспособности. Речь идет о дополнительном финансировании военных подразделений.