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Мобілізація в Україні — як призиватимуть до війська тіньовиків і фрилансерів

8 лютого 2024 21:34
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Сергій Вовк
Редактор
Мобілізація тіньовиків і фрилансерів до лав ЗСУ — що відомо
Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Регіональне управління Сил ТрО "Схід" ЗСУ/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

Загальна мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення. Наразі ЗСУ потребують більше людей. Добровольців не вистачає, а от мобілізація з підприємств шкодить економіці, адже кваліфікованих працівників просто немає ким замінити. Саме тому ТЦК та СП слід активно узятись за призов чоловіків, які ніде не навчаються і ніде офіційно не працюють, тобто тіньовиків і фрилансерів.

Таку думку висловив керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко, пише видання "РБК-Україна".

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Так, за його словами, в Україні великий відсоток тих, хто працює не офіційно, "в тіньовій економіці". За неофіційними даними, таких осіб призовного віку близько 3 млн. 

Варто зауважити, що, як правило, такі люди платять мізерні податки або не платять їх взагалі, а отже не роблять важливий внесок в оборону країни. Саме таких осіб експерт пропонує призивати на військову службу, адже їх мобілізація точно не призведе до зменшення податків до бюджету та кризи.

Крім того, Головко впевнений, що мобілізація тіньовиків та фрилансерів зможе допомогти у таких питаннях:

  • зменшити тиск на підприємства, організації та компанії;
  • розв'язати проблему нестачі кваліфікованих кадрів в економіці;
  • надати ЗСУ необхідні людські ресурси.

"Якщо "тіньова" ніша буде охоплена, не потрібно буде забирати людину з підприємства, яке приносить податки, експортні кошти, мита і т.д. та дає державі гроші на утримання Сил оборони. Тому якщо будуть фокусуватися лише на підприємствах, бронювати чи не бронювати, але не дивитися в інші суспільні сфери, то ми не вирішимо це питання з мобілізацією", — зауважив Володимир Головко.

Раніше ми писали про те, що деяких українців хочуть зобов'язати пройти повторну ВЛК

Нагадаємо, ми інформували, за яких умов поліцейських мобілізуватимуть до ЗСУ.

Також ми повідомляли, чи мають право представники ТЦК затримувати військовозобов'язаних українців. 

війна
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
фрилансери

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