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Мобилизация в Украине — как будут призывать в армию теневиков и фрилансеров

8 февраля 2024 21:34
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Сергей Вовк
Редактор
Мобилизация теневиков и фрилансеров в ряды ВСУ — что известно
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: Региональное управление Сил ТрО "Восток" ВСУ/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор

Всеобщая мобилизация в Украине идет с начала полномасштабного вторжения. В настоящее время ВСУ нуждаются в большем количестве людей. Добровольцев не хватает, а вот мобилизация с предприятий вредит экономике, ведь квалифицированных работников просто не кем заменить. Именно поэтому ТЦК и СП следует активно приступить к призыву мужчин, которые нигде не учатся и нигде официально не работают, то есть теневиков и фрилансеров.

Такое мнение высказал руководитель Центра политического анализа Владимир Головко, пишет издание "РБК-Украина".

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Так, по его словам, в Украине большой процент тех, кто работает не официально, "в теневой экономике". По неофициальным данным, таких лиц призывного возраста около 3 млн.

Следует заметить, что, как правило, такие люди платят мизерные налоги или не платят их вообще, а значит, не вносят важный вклад в оборону страны. Именно таких эксперт предлагает призывать на военную службу, ведь их мобилизация точно не приведет к уменьшению налогов в бюджет и кризис.

Кроме того, Головко уверен, что мобилизация теневиков и фрилансеров сможет помочь в следующих вопросах:

  • снизить давление на предприятия, организации и компании;
  • решить проблему нехватки квалифицированных кадров в экономике;
  • предоставить ВСУ необходимые человеческие ресурсы.

"Если "теневая" ниша будет охвачена, не нужно будет забирать человека с предприятия, которое приносит налоги, экспортные средства, пошлины и т. д. и дает государству деньги на содержание Сил обороны. Поэтому если будут фокусироваться только на предприятиях, бронировать или не бронировать, но не смотреть в другие общественные сферы, мы не решим этот вопрос с мобилизацией", — отметил Владимир Головко.

Ранее мы писали, что некоторых украинцев хотят обязать пройти повторную ВВК.

Напомним, мы информировали, при каких условиях полицейских будут мобилизованы в ВСУ.

Также мы сообщали, имеют ли право представители ТЦК задерживать военнообязанных украинцев.

война
Украина
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
фрилансеры

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