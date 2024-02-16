Мобілізація в Україні — в Раді заявили про абсурдність ідеї "броні за податки" - Гетманцев пояснив

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: соцмережі

Голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що ідея броні від мобілізації, яка залежить від сплати податків, містить у собі перелік дискримінацій. Вона може відібрати у людей сенс захищати свою країну.

Про це Гетманцев заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" у четвер, 15 лютого.

"Бронь за податки" — у чому суть

"Я вважаю, що будь-який ценз в питанні мобілізації крім тих, що вже є в законі, підриває дуже важливий принцип справедливості пожертви, який є основоположним принципом країни, яка воює. Якщо цього принципу не буде, то втратиться сенс для людей захищати країну. А майновий ценз — це найгірший ценз, який можна застосувати в цьому контексті, бо не будуть і не можуть бідні воювати за багатих", — сказав Гетманцев.

За його словами, варто чесно вказати, що не будуть мобілізовані працівники банківського сектору чи страхових компаній, топ-менеджмент підприємств, а лише ФОПи та рядові наймані працівники.

"А чому? У мене немає відповіді на це питання. Будь-які такого роду підходи породжують цілу низку дискримінацій, наприклад, дискримінації по професіям, бо є галузі, де нема таких високих зарплат, або дискримінації за посадою, бо нема такого підприємства, де звичайний робітник отримує ненабагато менше, ніж директор — це ж офіційна статистика. У нас середня зарплата у 2023 році — 18 тис. гривень", — заявив Гетманцев.

Він вважає, що це також дискримінація і з місцем проживання, адже в селах зарплата нижче, та і взагалі у різних регіонах країни доходи різняться.

"Або на прифронтових територіях зарплати взагалі мізерні, бо там бізнесу нема та велике безробіття. Ця ціла низка дискримінацій нівелює цю з першого погляду прекрасну ідею "відбілення" заробітних плат. Тож, на перший погляд, мені вона повинна була б сподобатися, але ні, занадто великою ціною це може датися", — пояснив Гетманцев.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 народні депутати, 12 виступили проти.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що документ містить низку антиконституційних та суперечливих норм.

Нагадаємо, голова Комітету з бюджету Роксолана Підласа, відповідаючи на запитання про те, де брати гроші на мобілізацію, зазначила, що в Україні потрібно подумати про податки на розкіш.

Раніше голова комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що під броню від мобілізації за гроші підпадає лише бізнес. Прості громадяни не можуть сплатити за себе.