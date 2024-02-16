Мобилизация в Украине - в Раде заявили об абсурдности идеи "брони за налоги" - Гетманцев объяснил

Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Фото: соцсети

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что идея брони от мобилизации, которая зависит от уплаты налогов, включает в себя перечень дискриминаций. Она может отнять у людей смысл защищать свою страну.

Об этом Гетманцев заявил в интервью "Интерфакс-Украина" в четверг, 15 февраля.

"Бронь за налоги" — в чем суть

"Я считаю, что любой ценз в вопросе мобилизации кроме уже имеющихся в законе подрывает очень важный принцип справедливости пожертвования, который является основополагающим принципом воюющей страны. Если этого принципа не будет, то потеряется смысл для людей защищать страну. А имущественный ценз — это худший ценз, который можно применить в этом контексте, потому что не будут и не могут бедные воевать за богатых", — сказал Гетманцев.

По его словам, следует честно указать, что не будут мобилизованы работники банковского сектора или страховых компаний, топ-менеджмент предприятий, а только ФЛП и рядовые наемные работники.

"А почему? У меня нет ответа на этот вопрос. Любые такого рода подходы порождают целый ряд дискриминации, например, дискриминации по профессиям, потому что есть отрасли, где нет таких высоких зарплат, или дискриминации по должности, потому что нет такого предприятия, где обычный рабочий получает немного меньше, чем директор — это же официальная статистика. У нас средняя зарплата в 2023 году — 18 тыс. гривен", — заявил Гетманцев.

Он считает, что это тоже дискриминация и с местом жительства, ведь в селах зарплата ниже, да и вообще в разных регионах страны доходы отличаются.

"Или на прифронтовых территориях зарплаты вообще скудны, потому что там бизнеса нет и большая безработица. Этот целый ряд дискриминации нивелирует эту с первого взгляда прекрасную идею "отбеливания" заработных плат. Так что, на первый взгляд, мне она должна была бы понравиться, но нет, слишком большой ценой это может привестись", — объяснил Гетманцев.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 народных депутата, 12 выступили против.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что документ содержит ряд антиконституционных и противоречивых норм.

Напомним, глава Комитета из бюджета Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос о том, где брать деньги на мобилизацию, отметила, что в Украине нужно подумать о налогах на роскошь.

Ранее глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что под броню от мобилизации за деньги подпадает только бизнес. Простые граждане не могут заплатить за себя.