Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Мобилизация в Украине — в Раде заявили об абсурдности идеи "брони за налоги" arrow

Мобилизация в Украине — в Раде заявили об абсурдности идеи "брони за налоги"

16 февраля 2024 04:39
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине - в Раде заявили об абсурдности идеи "брони за налоги" - Гетманцев объяснил
Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Фото: соцсети
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что идея брони от мобилизации, которая зависит от уплаты налогов, включает в себя перечень дискриминаций. Она может отнять у людей смысл защищать свою страну.

Об этом Гетманцев заявил в интервью "Интерфакс-Украина" в четверг, 15 февраля.

"Бронь за налоги" — в чем суть

"Я считаю, что любой ценз в вопросе мобилизации кроме уже имеющихся в законе подрывает очень важный принцип справедливости пожертвования, который является основополагающим принципом воюющей страны. Если этого принципа не будет, то потеряется смысл для людей защищать страну. А имущественный ценз — это худший ценз, который можно применить в этом контексте, потому что не будут и не могут бедные воевать за богатых", — сказал Гетманцев.

По его словам, следует честно указать, что не будут мобилизованы работники банковского сектора или страховых компаний, топ-менеджмент предприятий, а только ФЛП и рядовые наемные работники.

"А почему? У меня нет ответа на этот вопрос. Любые такого рода подходы порождают целый ряд дискриминации, например, дискриминации по профессиям, потому что есть отрасли, где нет таких высоких зарплат, или дискриминации по должности, потому что нет такого предприятия, где обычный рабочий получает немного меньше, чем директор — это же официальная статистика. У нас средняя зарплата в 2023 году — 18 тыс. гривен", — заявил Гетманцев.

Он считает, что это тоже дискриминация и с местом жительства, ведь в селах зарплата ниже, да и вообще в разных регионах страны доходы отличаются.

"Или на прифронтовых территориях зарплаты вообще скудны, потому что там бизнеса нет и большая безработица. Этот целый ряд дискриминации нивелирует эту с первого взгляда прекрасную идею "отбеливания" заработных плат. Так что, на первый взгляд, мне она должна была бы понравиться, но нет, слишком большой ценой это может привестись", — объяснил Гетманцев.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 народных депутата, 12 выступили против.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что документ содержит ряд антиконституционных и противоречивых норм.

Напомним, глава Комитета из бюджета Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос о том, где брать деньги на мобилизацию, отметила, что в Украине нужно подумать о налогах на роскошь.

Ранее глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что под броню от мобилизации за деньги подпадает только бизнес. Простые граждане не могут заплатить за себя.

Даниил Гетманцев
армия
военный призыв
мобилизация
бронирование
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме