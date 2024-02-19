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На Черкащині чоловік не пішов воювати через рак у матері — суд його покарав

19 лютого 2024 04:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Черкащині чоловік не пішов воювати через рак у матері — суд його покарав
Суддя виніс вирок підсудному. Фото: Дніпроград
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Монастирищенський районний суд Черкаської області засудив чоловіка, який ухилився від мобілізації. Підсудний пояснив, що має онкохвору матір, яка не може за собою доглядати.

Відповідний вирок виніс Монастирищенський районний суд, повідомляє Вголос у неділю, 18 лютого.

Як суд покарав чоловіка, що ухилився від мобілізації через хворобу матері

Як повідомляє суд, чоловік пройшов медичний огляд у грудні 2023 року, за результатами якого його визнали придатним до військової служби. Тоді ж він отримав повістку, але відмовився від призову до армії. Однак під час судового засідання визнав провину.

Чоловік пояснив, що його мати має "онкологічне захворювання 4-го ступеня, у разі його мобілізації його вона не здатна самостійно себе обійти та може померти від холоду чи голоду". За його словами, сестра не хоче їхати з Черкас, щоб доглядати матір.

За даними суду, наразі чоловік не може отримати відстрочку від мобілізації, оскільки його мати не належить до людей з інвалідністю та не має висновку лікарсько-консультативної комісії щодо потреби стороннього догляду за нею.

Суд засудив чоловіка за статтею 336 ККУ до 3 років ув'язнення, замінивши на 1 рік іспитового терміну.

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Нагадаємо, що військовозобов'язаний з Волинської області отримав вирок за відмову від отримання повістки про призов на військову службу. Порушником виявився житель села Хотешів Камінь-Каширського району.

Також ми писали, що чоловіка зі Львівської області засудили до іспитового терміну. Він відмовився брати повістку та уникнув мобілізації.

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