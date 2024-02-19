В Черкасской области мужчина не пошел воевать из-за рака у матери — суд его наказал

Судья вынес приговор подсудимому. Фото: Днепроград

Монастырищенский районный суд Черкасской области осудил мужчину, который уклонился от мобилизации. Подсудимый объяснил, что имеет онкобольную мать, которая не может за собой ухаживать.

Соответствующий приговор вынес Монастырищенский районный суд, сообщает Вголос в воскресенье, 18 февраля.

Как суд наказал мужчину, который уклонился от мобилизации из-за болезни матери

Как сообщает суд, мужчина прошел медицинский осмотр в декабре 2023 года, по результатам которого он был признан годным к военной службе. Тогда же он получил повестку, но отказался от призыва в армию. Однако во время судебного заседания признал вину.

Мужчина пояснил, что его мать имеет "онкологическое заболевание 4-й степени, в случае его мобилизации она не способна самостоятельно себя обойти и может умереть от холода или голода". По его словам, сестра не хочет ехать из Черкасс, чтобы ухаживать за матерью.

По данным суда, в настоящее время мужчина не может получить отсрочку от мобилизации, поскольку его мать не принадлежит к людям с инвалидностью и не имеет заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода за ней.

Суд приговорил мужчину по статье 336 УКУ к 3 годам заключения, заменив на 1 год испытательного срока.

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Напомним, что военнообязанный из Волынской области получил приговор за отказ от получения повестки о призыве на военную службу. Нарушителем оказался житель села Хотешев Камень-Каширского района.

Также мы писали, что мужчину из Львовской области приговорили к испытательному сроку. Он отказался брать повестку и уклонился от мобилизации.