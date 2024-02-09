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Одразу майже 40 ухилянтів — на західному кордоні спіймали втікачів від мобілізації

9 лютого 2024 01:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
40 ухилянтів — на західному кордоні спіймали втікачів від мобілізації - відео
Затримання ухилянтів. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

На західному кордоні України прикордонники встановили фактично рекорд з чисельності спійманих за один раз ухилянтів. Зупинивши два мікроавтобуси, вони знайшли там 38 чоловіків призовного віку, які планувати потрапити до Угорщини.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у четвер, 8 лютого.

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За словами прикордонників, ухилянти задля того, щоб потрапити до Угорщини заплатили організаторам чималу суму.

"Два мікроавтобуси зупинили прикордонники неподалік кордону. Водії перевозили 38 чоловіків — це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення. У її складі — чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримавши від своїх клієнтів від $4500 до $8500", — йдеться в повідомленні.

За фактом виявлення у діях перевізників ознак кримінального злочину повідомлено поліцію, співробітники ДПСУ склали на затриманих адміністративні протоколи.

Наразі триває перевірка та встановлення деталей організації схеми з переправлення ухилянтів за кордон.

Нагадаємо, прикордонники у Подільському районі Одеської області затримали двох порушників кордону. Чоловіки призовного віку вже не вперше намагалися втекти до Молдови від мобілізації. 

Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники витягнули напівпритомного чоловіка з річки Тиса. Температура води була крижаною, а ухилянт перебував у важкому стані.

кордон
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прикордонники
мобілізація
ухилянти
ДПСУ

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