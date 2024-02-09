40 ухилянтов - на западной границе поймали беглецов от мобилизации - видео

Сразу почти 40 уклонистов — на западной границе поймали беглецов от мобилизации
На западной границе Украины пограничники установили фактически рекорд по численности пойманных за один раз уклонистов. Остановив два микроавтобуса, они обнаружили там 38 мужчин призывного возраста, которые планировали попасть в Венгрию.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в четверг, 8 февраля.
ГПСУ поймала 40 уклонистов на границе — что известно
По словам пограничников, уклонисты ради того, чтобы попасть в Венгрию, заплатили организаторам немалую сумму.
"Два микроавтобуса остановили пограничники недалеко от границы. Водители перевозили 38 мужчин — это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. В ее составе — мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки планировали получив от своих клиентов от $4500 до $85 , — говорится в сообщении.
По факту обнаружения в действиях перевозчиков признаков уголовного преступления сообщена полиция, сотрудники ГПСУ составили на задержанных административные протоколы.
В настоящее время идет проверка и установка деталей организации схемы по переправке уклоняющихся за границу.
Напомним, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста уже не в первый раз пытались бежать в Молдову от мобилизации.
Также мы писали, что на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного человека из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.
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