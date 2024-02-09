Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Сразу почти 40 уклонистов — на западной границе поймали беглецов от мобилизации arrow

Сразу почти 40 уклонистов — на западной границе поймали беглецов от мобилизации

9 февраля 2024 01:49
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
40 ухилянтов - на западной границе поймали беглецов от мобилизации - видео
Задержание уклонистов. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

На западной границе Украины пограничники установили фактически рекорд по численности пойманных за один раз уклонистов. Остановив два микроавтобуса, они обнаружили там 38 мужчин призывного возраста, которые планировали попасть в Венгрию.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

ГПСУ поймала 40 уклонистов на границе — что известно

По словам пограничников, уклонисты ради того, чтобы попасть в Венгрию, заплатили организаторам немалую сумму.

"Два микроавтобуса остановили пограничники недалеко от границы. Водители перевозили 38 мужчин — это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. В ее составе — мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки планировали получив от своих клиентов от $4500 до $85 , — говорится в сообщении.

По факту обнаружения в действиях перевозчиков признаков уголовного преступления сообщена полиция, сотрудники ГПСУ составили на задержанных административные протоколы.

В настоящее время идет проверка и установка деталей организации схемы по переправке уклоняющихся за границу.

Напомним, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста уже не в первый раз пытались бежать в Молдову от мобилизации.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного человека из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.

граница
видео
пограничники
мобилизация
уклонисты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме