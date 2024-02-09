40 ухилянтов - на западной границе поймали беглецов от мобилизации - видео

Задержание уклонистов. Фото: скриншот

На западной границе Украины пограничники установили фактически рекорд по численности пойманных за один раз уклонистов. Остановив два микроавтобуса, они обнаружили там 38 мужчин призывного возраста, которые планировали попасть в Венгрию.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

ГПСУ поймала 40 уклонистов на границе — что известно

По словам пограничников, уклонисты ради того, чтобы попасть в Венгрию, заплатили организаторам немалую сумму.

"Два микроавтобуса остановили пограничники недалеко от границы. Водители перевозили 38 мужчин — это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабного вторжения. В ее составе — мужчины из 11 областей Украины. Организаторы незаконной переправки планировали получив от своих клиентов от $4500 до $85 , — говорится в сообщении.

По факту обнаружения в действиях перевозчиков признаков уголовного преступления сообщена полиция, сотрудники ГПСУ составили на задержанных административные протоколы.

В настоящее время идет проверка и установка деталей организации схемы по переправке уклоняющихся за границу.

Напомним, пограничники в Подольском районе Одесской области задержали двух нарушителей границы. Мужчины призывного возраста уже не в первый раз пытались бежать в Молдову от мобилизации.

Также мы писали, что на Закарпатье пограничники вытащили полуобморочного человека из реки Тиса. Температура воды была ледяной, а уклонист находился в тяжелом состоянии.