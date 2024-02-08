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Ощадбанк блокує картки ухилянтам — пропагандисти запустили черговий фейк

8 лютого 2024 01:51
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Ощадбанк блокує картки ухилянтам — пропагандисти запустили черговий фейк
Ощадбанк. Фото: АТ "Ощадбанк"
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У мережі з'явилася інформація про те, що український Ощадбанк почав блокувати рахунки ухилянтів. Користувачі діляться скриншотом з нібито sms-повідомлення від фінустанови. Ця інформація не відповідає дійсності. Насправді ж це черговий фейк росіян.

Про це повідомляють телеграм-канали.

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Ощадбанк блокує картки ухилянтів
Повідомлення про те, що Ощадбанк блокує картки ухилянтів. Фото: скриншот

Ощабанк блокує рахунки ухилянтів — правда чи фейк

"Ваша картка заблокована через неявку в ТЦК. Більше інформації ви можете дізнатися в ТЦК, в якому стоїте на обліку. З повагою, Ощадбанк", — такого змісту повідомлення отримують українці.

Однак, варто зазначити, що спочатку це зображення почало поширюватися в анонімних телеграм-каналах і проросійських групах у фейсбуці. 

Тим часом, фахівці StopFake звернулися до Ощадбанку за коментарем. Представник пресслужби Леонід Зябрев відповів, що ця інформація не відповідає дійсності.

Він підкреслив, що Ощадбанк не розсилає подібних сповіщень.

До слова, наразі блокування рахунків тим, хто ухиляється від призову, неможливе, оскільки для цього немає жодних юридичних підстав. За порушення процедури мобілізації передбачені лише адміністративні та кримінальні покарання.

А от пропагандисти поширюють подібні фейки з метою дискредитації мобілізаційного процесу в Україні, викликаючи паніку серед населення та недовіру до дій уряду.

Які ще фейки поширюють росіяни

Центр стратегічних комунікацій традиційно зібрав найгучніші спростування фейків РФ за тиждень з 29 січня до 4 лютого. Серед них — відставка Залужного, виїзд Арестовича за кордон та масовий виїзд херсонців через дії ЗСУ.

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію про підготовку Сполучених Штатів до поразки України. Через це нібито столицю перенесуть до іншого міста України.

Додамо, що Росія вигадала брехню й про президента Володимира Зеленського та переговори з Путіним. Зеленський нібито зацікавлений у продовженні протистояння з Росією, що призводить до відмови західних фінансових організацій у підтримці України.

фейки
росіяни
Ощадбанк
пропаганда
мобілізація
війна в Україні

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