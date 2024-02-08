Сбербанк блокирует карточки ухилянтам — пропагандисты запустили очередной фейк

Ощадбанк блокирует карточки уклонистам — пропагандисты запустили очередной фейк
В сети появилась информация о том, что украинский Сбербанк начал блокировать счета уклонистам. Пользователи делятся скриншотом с якобы SMS-сообщением от финучреждения. Эта информация не соответствует действительности. На самом же деле это очередной фейк россиян.
Об этом сообщают телеграммы-каналы.
Ощабанк блокирует счета уклонистов — правда или фейк
"Ваша карта заблокирована из-за неявки в ТЦК. Больше информации вы можете узнать в ТЦК, в котором стоите на учете. С уважением, ощадбанк", — такого содержания сообщения получают украинцы.
Однако следует отметить, что первоначально это изображение начало распространяться в анонимных телеграмм-каналах и пророссийских группах в фейсбуке.
Между тем, специалисты StopFake обратились в Ощадбанк за комментарием. Представитель пресс-службы Леонид Зябрев ответил, что данная информация не соответствует действительности.
Он подчеркнул, что Ощадбанк не рассылает подобные уведомления.
К слову, блокирование счетов тем, кто уклоняется от призыва, невозможно, поскольку для этого нет никаких юридических оснований. За нарушение процедуры мобилизации предусмотрены только административные и уголовные наказания.
А вот пропагандисты распространяют подобные фейки для дискредитации мобилизационного процесса в Украине, вызывая панику среди населения и недоверие к действиям правительства.
Какие еще фейки распространяют россияне
Центр стратегических коммуникаций традиционно собрал самые громкие опровержения фейков РФ за неделю с 29 января по 4 февраля. Среди них отставка Залужного, выезд Арестовича за границу и массовый выезд херсонцев из-за действий ВСУ.
Также мы сообщали, что российские пропагандисты распространяли дезинформацию о подготовке Соединенных Штатов к поражению Украины. Поэтому якобы столицу перенесут в другой город Украины.
Добавим, что Россия придумала ложь и о президенте Владимире Зеленском и переговорах с Путиным. Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.
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