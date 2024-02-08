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Ощадбанк блокирует карточки уклонистам — пропагандисты запустили очередной фейк

8 февраля 2024 01:51
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Сбербанк блокирует карточки ухилянтам — пропагандисты запустили очередной фейк
Сбербанк. Фото: АО "Ощадбанк"
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В сети появилась информация о том, что украинский Сбербанк начал блокировать счета уклонистам. Пользователи делятся скриншотом с якобы SMS-сообщением от финучреждения. Эта информация не соответствует действительности. На самом же деле это очередной фейк россиян.

Об этом сообщают телеграммы-каналы.

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Уведомление о том, что Сбербанк блокирует карты ухилянцев. Фото: скриншот

Ощабанк блокирует счета уклонистов — правда или фейк

"Ваша карта заблокирована из-за неявки в ТЦК. Больше информации вы можете узнать в ТЦК, в котором стоите на учете. С уважением, ощадбанк", — такого содержания сообщения получают украинцы.

Однако следует отметить, что первоначально это изображение начало распространяться в анонимных телеграмм-каналах и пророссийских группах в фейсбуке.

Между тем, специалисты StopFake обратились в Ощадбанк за комментарием. Представитель пресс-службы Леонид Зябрев ответил, что данная информация не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что Ощадбанк не рассылает подобные уведомления.

К слову, блокирование счетов тем, кто уклоняется от призыва, невозможно, поскольку для этого нет никаких юридических оснований. За нарушение процедуры мобилизации предусмотрены только административные и уголовные наказания.

А вот пропагандисты распространяют подобные фейки для дискредитации мобилизационного процесса в Украине, вызывая панику среди населения и недоверие к действиям правительства.

Какие еще фейки распространяют россияне

Центр стратегических коммуникаций традиционно собрал самые громкие опровержения фейков РФ за неделю с 29 января по 4 февраля. Среди них отставка Залужного, выезд Арестовича за границу и массовый выезд херсонцев из-за действий ВСУ.

Также мы сообщали, что российские пропагандисты распространяли дезинформацию о подготовке Соединенных Штатов к поражению Украины. Поэтому якобы столицу перенесут в другой город Украины.

Добавим, что Россия придумала ложь и о президенте Владимире Зеленском и переговорах с Путиным. Зеленский якобы заинтересован в продолжении противостояния с Россией, что приводит к отказу западных финансовых организаций в поддержке Украины.

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пропаганда
мобилизация
война в Украине

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