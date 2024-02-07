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Мобілізація в Україні — хто і чому повторно отримує повістки

7 лютого 2024 05:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні — хто і чому повторно отримує повістки
Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Оболонський ТЦК Києва
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Україні з початку російської війни триває загальна мобілізація до лав ЗСУ. Деякі особи можуть отримувати повістки повторно.

Про те, хто і чому вчергове отримує "квиток" до військкомату, пише NV.

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Повторне вручення повістки — що відомо

Уповноважені співробітники ТЦК щодня патрулюють задля вручення повісток. Спочатку вони перевіряють, чи стоїть особа на військовому обліку, а потім, — чи є в неї відстрочка або бронювання. За результатами перевірки, ТЦК можуть виписати особі повторну повістку для уточнення облікових даних у ТЦК.

Тобто, якщо ВЛК визнала непридатними або обмежено придатними чоловіків і їх не мобілізували, то уповноважені ТЦК особи можуть повторно вручити повістку на вулиці.

Згідно з постановою уряду під номером 1487 уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін, але не рідше ніж раз на п’ять років. А рішення ВЛК про стан здоров’я дійсний протягом року. Крім того, деякі види відстрочки надаються на певний термін ― для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або поки існують підстави для установи бронювати працівників.

Коли повістки можуть вручати повторно:

  • якщо ВЛК проходили більше як рік тому;
  • для перевірки облікових даних;
  • для перевірки даних про заброньованого працівника;
  • для перевірки обставин на відстрочку;
  • для мобілізації.

Також, якщо чоловік перебуває на військовому обліку, але його не мобілізували на момент візиту в ТЦК, то за потреби таких людей можуть повторно викликати для уточнення облікових даних.

Варто зазначити, що повістка для уточнення даних не означає, що особу мобілізують.

Нагадаємо, в Україні тривають обговорення нового законопроєкту про мобілізацію та внесення правок до нього. Водночас народні депутати зможуть ухвалити цей законопроєкт не раніше, аніж у березні.

Додамо, народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що в новому законопроєкті про єдиний реєстр військовозобовʼязаних не буде пунктів про блокування рахунків або ж заборон на використання майна у випадку неявки до військкомату. Однак у базі даних реєстру буде внесена вся інформація про громадянина. 

військовий призов
мобілізація
війна в Україні

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