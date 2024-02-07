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Мобилизация в Украине — кто и почему повторно получает повестки

7 февраля 2024 05:11
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Мобилизация в Украине - кто и почему повторно получает повестки
Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Оболонский ТЦК Киева
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Украине с начала российской войны идет общая мобилизация в ряды ВСУ. Некоторые могут получать повестки повторно.

О том, кто и почему в очередной раз получает "билет" в военкомат, пишет NV .

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Повторное вручение повестки — что известно

Уполномоченные сотрудники ТЦК ежедневно патрулируют для вручения повесток. Сначала они проверяют, стоит ли лицо на военном учете, а затем — есть ли у него отсрочка или бронирование. По результатам проверки ТЦК могут выписать лицу повторную повестку для уточнения учетных данных в ТЦК.

То есть, если ВЛК сочла непригодными или ограниченно годными мужчин и их не мобилизовали, то уполномоченные ТЦК лица могут повторно вручить повестку на улице.

Согласно постановлению правительства под номером 1487 уточнять учетные данные нужно в течение семи дней после любых изменений, но не реже раза в пять лет. А решение ВЛК о состоянии здоровья действительно в течение года. Кроме того, некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок – для обучения на год, затем нужно предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или пока существуют основания для учреждения бронировать работников.

Когда повестки могут вручать повторно:

  • если ВЛК проходили больше года назад;
  • для проверки учетных данных;
  • для проверки данных о забронированном работнике;
  • для проверки обстоятельств отсрочки;
  • для мобилизации

Также если мужчина состоит на военном учете, но его не мобилизовали на момент визита в ТЦК, то при необходимости таких людей могут повторно вызвать для уточнения учетных данных.

Следует отметить, что повестка для уточнения данных не означает, что личность мобилизуется.

Напомним, в Украине продолжаются обсуждения нового законопроекта о мобилизации и внесении правок в него. В то же время, народные депутаты смогут принять этот законопроект не раньше, чем в марте.

Добавим, народный депутат Михаил Цымбалюк заявил, что в новом законопроекте о едином реестре военнообязанных не будет пунктов о блокировании счетов или же запретов на использование имущества в случае неявки в военкомат. Однако в базе данных реестра будет внесена вся информация о гражданине.

военный призыв
мобилизация
война в Украине

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