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Повістка для оновлення даних — що буде, якщо не з'явитися у ТЦК

28 лютого 2024 03:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні - повістка для оновлення даних — що буде, якщо не з'явитися у ТЦК
Процес вручення повістки. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Військовозобов’язаний, який не прибув по повістці для оновлення даних під час мобілізації, вважається таким, що порушив правила обліку. Проти нього буде складено протокол про адміністративне порушення, а потім виписано штраф у розмірі 50-100 неоподатковуваних мінімумів. Нині це 850-1700 гривень.

Про це сказав спікер Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін у коментарі "Телеграфу".

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Така ж міра, як каже Істомін, буде застосована у разі повторного порушення.

А от вже надалі каратимуть кримінально. Ба більше, ні штраф, ні умовний термін не звільняють від мобілізації.

У разі, якщо громадянин оновив свої дані, пройшов військову комісію і був визнаний придатним до служби, а потім не з’явився на пункт збору за бойовим розпорядженням, він вважатиметься ухилянтом від мобілізації.

"Адже на цю людину вже чекали в навчальному центрі, на неї розраховували. Вона вже військовослужбовець, яка потрібна на певній ділянці фронту, а вона просто зникає", — зазначив Істомін.

За його словами, такі вчинки загрожують покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що до законопроєкту про мобілізацію вже внесли близько 4 тисяч правок.

У деяких областях України мобілізованим громадянам хочуть виплачувати кошти, щоби простимулювати вступ до армії.

мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП

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