Мобилизация в Украине - повестка для обновления данных, что будет, если не появиться в ТЦК

Процесс вручения повестки. Иллюстративное фото: скриншот

Военнообязанный, не прибывший по повестке для обновления данных во время мобилизации, считается нарушившим правила учета. Против него будет составлен протокол об административном нарушении, а затем выписан штраф в размере 50-100 тысяч рублей. Сейчас это 850–1700 гривен.

Об этом сказал спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин в комментарии "Телеграфу".

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Такая же мера, как говорит Истомин, будет применена при повторном нарушении.

А вот уже будут наказывать уголовное дело. Более того, ни штраф, ни условный срок не освобождают от мобилизации.

В случае, если гражданин обновил свои данные, прошел военную комиссию и был признан годным к службе, а затем не явился на пункт сбора по боевому распоряжению, он считается уклонистом от мобилизации.

"Ведь этого человека уже ждали в учебном центре, его рассчитывали. Он уже военнослужащий, который нужен на определенном участке фронта, а он просто исчезает", — отметил Истомин.

По его словам, такие поступки угрожают наказанием в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что в законопроект о мобилизации уже внесли около 4 тысяч правок.

В некоторых областях Украины мобилизованным гражданам хотят выплачивать средства, чтобы простимулировать вступление в армию.