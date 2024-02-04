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Повістки в електронному кабінеті — депутати вимагають пояснень Міноборони

4 лютого 2024 17:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повістки в електронному кабінеті — депутати вимагають пояснень Міноборони
Верховна Рада України. Фото: Верховна Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Верховній Раді вимагають роз'яснень Міністерства оборони щодо змін у новому законопроєкті про мобілізацію. Йдеться про плани вручати повістки призовникам через електронний кабінет.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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"Знову ж таки прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що не всі люди можуть чи мають доступ до інтернету та смартфони", — зазначив він.

За його словами, також є питання щодо необхідності введення примусу для тих, хто виїхав за кордон — йдеться про позбавлення права отримувати консульські послуги.

Чернєв наголосив, що депутатів цікавить позиція МЗС, чи впораються українські консульські відділи за кордоном з такими завданнями, а також чи це дасть якісь результати.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років.

Крім того, у змінах до нового закону про мобілізацію пропонують чоловіків, які будуть вперше влаштовуватися на державну службу, приймати лише при наявності базової загальновійськової підготовки.

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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