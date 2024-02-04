Повестки в электронном кабинете — депутаты требуют объяснений Минобороны

Верховная Рада Украины. Фото: Верховная Рада

В Верховной Раде требуют разъяснений Министерства обороны по поводу изменений в новом законопроекте о мобилизации. Речь идет о планах вручать повестки призывникам через электронный кабинет.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

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Новый законопроект о мобилизации

"Опять же убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки теперь в электронном кабинете. Чисто технически мы хотим услышать от Министерства обороны, как это будет выглядеть, потому что не все люди могут иметь доступ к интернету и смартфоны", — отметил он.

По его словам, также есть вопрос о необходимости введения принуждения для выехавших за границу — речь идет о лишении права получать консульские услуги.

Чернев подчеркнул, что депутатов интересует позиция МИД, справятся ли украинские консульские отделы за границей с такими задачами, а также даст ли это какие-то результаты.

Напомним, что Кабинет Министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться выехавших за границу мужчин.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации предлагают снизить призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет.

Кроме того, в изменениях в новый закон о мобилизации предлагают мужчин, которые будут впервые устраиваться на государственную службу, принимать только при наличии базовой общевоенной подготовки.