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Прикордонники виявили схованку в авто, в якому ухилянти намагалися перетнути кордон

3 лютого 2024 21:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прикордонники виявили схованку в авто, в якому ухилянти намагалися перетнути кордон
Ухилянти, які намагалися перетнути кордон. Фото: ДПСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Чернівецькій області прикордонники виявили ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією у секретному відділенні авто. Наразі водієві транспорту загрожує кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє у суботу, 3 лютого, Державна прикордонна служба України.

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Співробітники Чернівецького загону прикордонної служби отримали попередні відомості щодо планів нелегального переходу кордону України та Румунії. У ході перевірочних заходів на одній із контрольно-пропускних точок було зупинено автомобіль, керований місцевим жителем.

Підозріння щодо можливих модифікацій у конструкції машини призвели до детального огляду, в результаті якого було знайдено прихований відсік.

"Під час ретельної перевірки прикордонники виявили схованку, в якій водій намагався незаконно перемістити через державний кордон двох чоловіків, мешканців Івано-Франківської та Дніпропетровської областей", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Проти затриманих було складено акти про порушення адміністративних норм. Водія авто було заарештовано.

Нагадаємо, на березі Дунаю на Одещині затримано чоловіка призовного віку, який намагався втекти за кордон. Ухилянт на гумовому човні планував дістатися Румунії.

Також ми писали, що на контрольно-пропускному пункті "Дьяково" в Закарпатській області співробітники Мукачівського прикордонного загону запобігли незаконному перетину кордону. 32-річний Донбас намагався в'їхати до Румунії, використовуючи підроблені документи.

кордон
Румунія
авто
прикордонники
мобілізація
війна в Україні
ухилянти
ДПСУ

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