Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Пограничники обнаружили тайник в авто, в котором уклонисты пытались пересечь границу arrow

Пограничники обнаружили тайник в авто, в котором уклонисты пытались пересечь границу

3 февраля 2024 21:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники обнаружили тайник в авто, в котором уклонисты пытались пересечь границу
Уклонисты, которые пытались пересечь границу. Фото: ГПСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Черновицкой области пограничники обнаружили уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией в секретном отделении авто. Теперь водителю транспорта угрожает криминальная ответственность.

Об этом сообщает в субботу, 3 февраля, Государственная пограничная служба Украины.

Читайте также:

Незаконное пересечение границы с Румынией

 

Сотрудники Черновицкого отряда пограничной службы получили предварительные сведения о планах нелегального перехода границы Украины и Румынии. В ходе проверочных мероприятий на одной из контрольно-пропускных точек, был остановлен автомобиль, управляемый местным жителем. 

Возникшие подозрения касательно возможных модификаций в конструкции машины привели к детальному осмотру, в результате которого был найден спрятанный отсек. 

"В ходе тщательной проверки пограничники обнаружили тайник, в котором водитель пытался незаконно переместить через государственную границу двух мужчин, жителей Ивано-Франковской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении ГПСУ.

Против задержанных были составлены акты о нарушении административных норм. Водитель авто был арестован.

Напомним, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Дьяково" в Закарпатской области сотрудники Мукачевского пограничного отряда предотвратили незаконное пересечение границы. 32-летний Донбасс пытался въехать в Румынию, используя поддельные документы.

граница
Румыния
авто
пограничники
мобилизация
война в Украине
уклонисты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме