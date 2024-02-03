Пограничники обнаружили тайник в авто, в котором уклонисты пытались пересечь границу

Уклонисты, которые пытались пересечь границу. Фото: ГПСУ

В Черновицкой области пограничники обнаружили уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией в секретном отделении авто. Теперь водителю транспорта угрожает криминальная ответственность.

Об этом сообщает в субботу, 3 февраля, Государственная пограничная служба Украины.

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Сотрудники Черновицкого отряда пограничной службы получили предварительные сведения о планах нелегального перехода границы Украины и Румынии. В ходе проверочных мероприятий на одной из контрольно-пропускных точек, был остановлен автомобиль, управляемый местным жителем.

Возникшие подозрения касательно возможных модификаций в конструкции машины привели к детальному осмотру, в результате которого был найден спрятанный отсек.

"В ходе тщательной проверки пограничники обнаружили тайник, в котором водитель пытался незаконно переместить через государственную границу двух мужчин, жителей Ивано-Франковской и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении ГПСУ.

Против задержанных были составлены акты о нарушении административных норм. Водитель авто был арестован.

Напомним, на берегу Дуная в Одесской области задержан мужчина призывного возраста, который пытался бежать за границу. Уклонист на резиновой лодке планировал добраться до Румынии.

Также мы писали, что на контрольно-пропускном пункте "Дьяково" в Закарпатской области сотрудники Мукачевского пограничного отряда предотвратили незаконное пересечение границы. 32-летний Донбасс пытался въехать в Румынию, используя поддельные документы.