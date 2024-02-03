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Примусова мобілізація — комбат ЗСУ розповів, як долати наслідки жорсткого призову

3 лютого 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Примусова мобілізація — комбат ЗСУ розповів, як долати наслідки жорсткого призову
Військовий Збройних сил України несе в руках артилерійський боєприпас. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Майор НГУ та командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що військовозобов'язаних слід готувати до того, що чекає їх на передовій. За його словами, через примусову мобілізацію в батальйони приходять не вмотивовані бійці.

Про це Петро Кузик розповів в етері "Київ 24" 1 лютого.

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Як підвищити мотивацію військових

Комбат пояснив, що потрібно працювати інформаційно та з психологами, щоб людина знала, що на неї чекає та як її підготують.

"Драконівські ці методи, ну нехай не драконівські, але жорсткі методи вербування людей знімуть проблему набору. Але далі до мене будуть приходити невмотивовані люди, з якими мені треба буде працювати на полігоні, мотивувати і переконувати", — зазначив військовий.

За його словами, боєць буде ефективним, якщо матиме потрібні навички, завдяки ґрунтовній підготовці, та необхідне екіпірування. Однак моральна складова теж надзвичайно важлива.

"Коли він екіпірований, це значить, що в нього є всі засоби для знищення ворога і забезпечення свого життя. Коли він має ці знання, навички, і саме головне, коли в нього є воля і жага до захисту країни. Тоді це множиться на 10 і тоді це не смертник, якого посилають на м’ясо, а серйозна бойова одиниця, яка може ефективно знищувати ворога", — наголосив Петро Кузик.

Мотивація новомобілізованих бійців

Нагадаємо, що заступник командира одного з підрозділів на Авдіївському напрямку поділився своїм секретом мотивації новоприбулих бійців. За його словами, командиру дуже важливо подавати приклад.

Також ми повідомляли, що начальник служби зв’язків із громадськістю 47-ї ОМБр Дмитро Лазуткін розповів, що дозволить підвищити ефективність мобілізації. Він порадив ТЦК та СП брати приклад із закордонних військових структур, де військова служба є ґрунтом будь-якої кар’єри.

ЗСУ
психологія
військовий призов
військові
мобілізація
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війна
мотивація

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