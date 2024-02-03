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Принудительная мобилизация — комбат ВСУ рассказал, как преодолеть последствия жесткого призыва

3 февраля 2024 05:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Принудительная мобилизация — комбат ВСУ рассказал, как преодолеть последствия жесткого призыва
Военный Вооруженных Сил Украины несет в руках артиллерийский боеприпас. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузык заявил, что военнообязанных следует готовить к тому, что ждет их передовой. По его словам, из-за принудительной мобилизации в батальоны приходят не мотивированные бойцы.

Об этом Петр Кузык рассказал в эфире "Киев 24" 1 февраля.

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Комбат объяснил, что нужно работать информационно и с психологами, чтобы человек знал, что его ждет и как его подготовят.

"Драконовские эти методы, ну пусть не драконовские, но жесткие методы вербовки людей снимут проблему набора. Но дальше ко мне будут приходить немотивированные люди, с которыми мне нужно будет работать на полигоне, мотивировать и убеждать", — отметил военный.

По его словам, боец будет эффективным, если будет иметь нужные навыки, благодаря основательной подготовке, и необходимая экипировка. Однако моральная составляющая тоже очень важна.

"Когда он экипирован, это значит, что у него есть все средства для уничтожения врага и обеспечения своей жизни. Когда он имеет эти знания, навыки, и самое главное, когда у него есть воля и жажда защиты страны. Тогда это умножается на 10 и тогда это не смертник, которого посылают на мясо, а серьезная боевая единица, которая может эффективно уничтожать врага", — подчеркнул Петр Кузик.

Мотивация новомобилизованных бойцов

Напомним, что заместитель командира одного из подразделений на Авдеевском направлении поделился своим секретом мотивации вновь прибывших бойцов. По его словам, командиру очень важно подавать пример.

Также мы сообщали, что начальник службы по связям с общественностью 47-й ОМБр Дмитрий Лазуткин рассказал, что позволит повысить эффективность мобилизации. Он посоветовал ТЦК и СП брать пример с зарубежных военных структур, где военная служба является основой любой карьеры.

ВСУ
психология
военный призыв
военные
мобилизация
война в Украине
війна
мотивация

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