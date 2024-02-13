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Про що цивільним українцям не можна говорити з військовими — заборонені теми

13 лютого 2024 23:08
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Війна в Україні — на які теми не можна розмовляти з військовими цивільним
Українські військовослужбовці ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Спілкування цивільних з військовими — одне з надважливих питань у суспільстві, яке перебуває у стані повномасштабної війни. Деякі теми можуть бути недоречними або неприємними для бійця. Крім того, на деякі питання військовослужбовці не можуть відповідати. 

Саме тому важливо знати, яких розмов із захисниками та захисницями варто уникати українцям, пише видання Pro Groshi

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Насамперед слід розділяти спілкування з родичем або знайомим військовослужбовцем та незнайомими або малознайомими бійцями. Воно суттєво відрізняється. 

Якщо йдеться про знайомого захисника, не варто: 

  • розпитувати про ситуацію на фронті;
  • критикувати війну або рішення військового керівництва;
  • давати поради, які стосуються військової справи;
  • вішати ярлики та бути упередженим. 

Водночас в розмові зі знайомим військовим варто: 

  • підтримати бійця;
  • щиро зізнатися, що сумували через довгу розлуку;
  • дати висловитися самому захиснику;
  • запитати про те, чи потрібна військовослужбовцю допомога в чомусь.

Якщо ви спілкуєтеся з малознайомим або ж взагалі незнайомим військовим, дотримуйтеся таких правил: 

  • не робіть жодних непередбачуваних дій;
  • не ставте незручних запитань, до прикладу, "чи страшно на війні?", "чи багато наших бійців гинуть?", "яка там ситуація?", "чи доводилося тобі вбивати?" тощо;
  • розпитувати про позиції та зброю.

Крім того, спілкуючись з військовим, варто бути уважним та не говорити зайвих слів. Ці поради також будуть корисними для цивільних, які живуть у прифронтових зонах. 

 

Раніше ми писали, як підтримати тих, чиї рідні захищають країну на фронті.

Нагадаємо, ми повідомляли, які життєво важливі дані повинні знати родичі військовослужбовців. 

Також ми інформували, як військовим ЗСУ та їхнім сім'ям швидко отримати допомогу

війна
ЗСУ
Україна
військові

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