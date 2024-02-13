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О чем гражданским украинцам нельзя говорить с военными — запретные темы

13 февраля 2024 23:08
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Война в Украине — на какие темы нельзя разговаривать с военными гражданским
Украинские военнослужащие ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Общение гражданских с военными — один из важных вопросов в обществе, которое находится в состоянии полномасштабной войны. Некоторые темы могут быть неуместными или неприятными для бойца. Кроме того, на некоторые вопросы военнослужащие не могут отвечать.

Именно поэтому важно знать, каких разговоров с защитниками и защитницами следует избегать украинцам, пишет издание Pro Groshi.

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Прежде всего, следует разделять общение с родственником или знакомым военнослужащим и незнакомыми или малознакомыми бойцами. Оно значительно отличается.

Если речь идет о знакомом защитнике, не стоит:

  • расспрашивать о ситуации на фронте;
  • критиковать войну или решение военного руководства;
  • давать советы, касающиеся военного дела;
  • вешать ярлыки и быть предвзятым.

В то же время в разговоре со знакомым военным стоит:

  • поддержать бойца;
  • честно признаться, что скучали из-за долгой разлуки;
  • дать высказаться самому защитнику;
  • спросить о том, нужна ли военнослужащему помощь в чем-либо.

Если вы общаетесь с малознакомым или вообще незнакомым военным, соблюдайте следующие правила:

  • не совершайте никаких непредсказуемых действий;
  • не задавайте неудобных вопросов, к примеру, "страшно ли на войне?", "много ли наших бойцов погибло?", "какая там ситуация?", "приходилось ли тебе убивать?" и т.д.
  • расспрашивать о позициях и оружии. 

Кроме того, общаясь с военным, следует быть внимательным и не говорить лишних слов. Эти советы также будут полезны для гражданских, живущих в прифронтовых зонах.

 

Раньше мы писали, как поддержать тех, чьи родные защищают страну на фронте.

Напомним, мы сообщали, какие жизненно важные данные должны знать родственники военнослужащих.

Также мы информировали, как военным ВСУ и их семьям быстро получить помощь.

война
ВСУ
Украина
военные

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