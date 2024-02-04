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Рекрутинг автоелектриків до полку "Азов" — яка зарплата та обов'язки

4 лютого 2024 03:59
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Мобілізація в Україні - екрутинг автоелектриків до полку "Азов" — яка зарплата та обов'язки
Бійці "Азов". Фото: Азов
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Легендарний "Азов" запрошує на роботу автоелектриків. Обіцяють платити від 25 до 125 тис. грн, а також доплачувати за виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день. Серед одних з обов'язків спеціаліста — діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів, монтаж та заміна електричних компонентів та
використання спеціалізованого обладнання і програмного забезпечення.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Які вимоги до кандидата

  • досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;
  • знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;
  • вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;
  • вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;
  • відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Що пропонують у "Азов"

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців.

Нагадаємо, що командир "Азову" Денис "Редіс" Прокопенко заявив, попри те, що з кожним роком технології та штучний інтелект займає усі галузі, навіть військову, обізнані бійці на фронті на вагу золота. Перш за все, війна — це мистецтво, а не гонитва технологій, а досвідчені та ідейні солдати — єдина система, яку не замінить роботизована техніка.

робота
армія
полк "Азов"
мобілізація
вакансії

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