Мобилизация в Украине - экрутинг автоэлектриков в полк "Азов" - какая зарплата и обязанности

Рекрутинг автоэлектриков в полк "Азов" — какая зарплата и обязанности
Легендарный "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Обещают платить от 25 до 125 тыс. грн, а также доплачивать за исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день. Среди одних из обязанностей специалиста — диагностика и устранение неисправностей в системах автомобилей, монтаж и замена электрических компонентов и использование специализированного оборудования и программного обеспечения.
Об этом говорится на сайте по поиску работы Work.ua.
Какие требования к кандидату
- опыт работы в сфере автоэлектричества от 1 года;
- знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
- умение самостоятельно диагностировать и устранять неисправности;
- умение работать со специализированным оборудованием;
- ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно усовершенствовать свои навыки.
Что предлагают в "Азове"
- официальная мобилизация к концу военного положения или контракт;
- возможность перевода для действующих военнослужащих.
Напомним, что командир "Азова" Денис "Рэдис" Прокопенко заявил, несмотря на то, что с каждым годом технологии и искусственный интеллект занимает все отрасли, даже военную, знающие бойцы на фронте на вес золота. Прежде всего, война — это искусство, а не погоня технологий, а опытные и идейные солдаты — единственная система, которую не заменит роботизированная техника.
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