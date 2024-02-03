Рекрутинг інженера з ремонту дронів — "Азов" обіцяє оплату до 125 000 грн

Військові Збройних сил України з дроном. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" потребує інженерів з ремонту дронів в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють заробітну плату 25-125 тис. грн та грошову надбавку за виконання роботи в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії Інженер з ремонту дронів на Work.ua

Вакансія інженер з ремонту дронів

Спеціаліст повинен ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до дронів.

Вимоги до кандидата такі:

акуратність;

технічний склад розуму;

вміння користуватись вимірювальними приладами;

мати бажання до навчання і саморозвитку;

середня або вища технічна освіта;

знання мікроелектроніки і схемотехніки;

вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;

вміння паяти під мікроскопом;

досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;

бажано вміння літати на мультикоптерах.

Своєю чергою бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, змогу переведення чинних військових, можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що нараховуватиметься доплата в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу психологів. Серед одних з обов'язків спеціаліста — психологічні консультації та психокорекційна робота з військовими.

Також ми повідомляли, що азовці запрошують до своїх підрозділів стрільців. Потрібно буде виконувати бойові задачі в складі підрозділу.