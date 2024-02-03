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Рекрутинг інженера з ремонту дронів — "Азов" обіцяє оплату до 125 000 грн

3 лютого 2024 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рекрутинг інженера з ремонту дронів — "Азов" обіцяє оплату до 125 000 грн
Військові Збройних сил України з дроном. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" потребує інженерів з ремонту дронів в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють заробітну плату 25-125 тис. грн та грошову надбавку за виконання роботи в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії Інженер з ремонту дронів на Work.ua
Скриншот вакансії Інженер з ремонту дронів на Work.ua

Вакансія інженер з ремонту дронів

Спеціаліст повинен ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до дронів.

Вимоги до кандидата такі:

  • акуратність;
  • технічний склад розуму;
  • вміння користуватись вимірювальними приладами;
  • мати бажання до навчання і саморозвитку;
  • середня або вища технічна освіта;
  • знання мікроелектроніки і схемотехніки;
  • вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;
  • вміння паяти під мікроскопом;
  • досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;
  • бажано вміння літати на мультикоптерах.

Своєю чергою бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, змогу переведення чинних військових, можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що нараховуватиметься доплата в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу психологів. Серед одних з обов'язків спеціаліста — психологічні консультації та психокорекційна робота з військовими.

Також ми повідомляли, що азовці запрошують до своїх підрозділів стрільців. Потрібно буде виконувати бойові задачі в складі підрозділу.

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