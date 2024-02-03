Рекрутинг інженера з ремонту дронів — "Азов" обіцяє оплату до 125 000 грн
12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" потребує інженерів з ремонту дронів в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють заробітну плату 25-125 тис. грн та грошову надбавку за виконання роботи в зоні бойових дій.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua.
Вакансія інженер з ремонту дронів
Спеціаліст повинен ремонтувати агродрони DJI, дрони DJI, Autel, FPV, а також деталі та комплектуючі до дронів.
Вимоги до кандидата такі:
- акуратність;
- технічний склад розуму;
- вміння користуватись вимірювальними приладами;
- мати бажання до навчання і саморозвитку;
- середня або вища технічна освіта;
- знання мікроелектроніки і схемотехніки;
- вміння паяти DIP, BGA, SMD компоненти;
- вміння паяти під мікроскопом;
- досвід роботи на подібній посаді 1 рік буде перевагою;
- бажано вміння літати на мультикоптерах.
Своєю чергою бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, змогу переведення чинних військових, можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що нараховуватиметься доплата в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що "Азов" шукає на роботу психологів. Серед одних з обов'язків спеціаліста — психологічні консультації та психокорекційна робота з військовими.
Також ми повідомляли, що азовці запрошують до своїх підрозділів стрільців. Потрібно буде виконувати бойові задачі в складі підрозділу.
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