Рекрутинг инженера по ремонту дронов — "Азов" обещает оплату до 125 000 грн
12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов в батальоны и остальные подразделения. Обещают заработную плату 25-125 тыс. грн и денежную надбавку за выполнение работы в зоне боевых действий.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.
Вакансия инженер по ремонту дронов
Специалист должен ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к дронам.
Требования к кандидату таковы:
- аккуратность;
- технический склад ума;
- умение пользоваться измерительными приборами;
- иметь желание к обучению и саморазвитию;
- среднее или высшее техническое образование;
- знание микроэлектроники и схемотехники;
- умение паять DIP, BGA, SMD компоненты;
- умение паять под микроскопом;
- опыт работы в подобной должности 1 год будет преимуществом;
- желательно умение летать на мультикоптерах.
В свою очередь бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет начисляться доплата в размере 3300 грн/день.
Напомним, что "Азов" ищет на работу психологов. Среди одних из обязанностей специалиста — психологические консультации и психокоррекционная работа с военными.
Также мы сообщали, что азовцы приглашают в свои подразделения стрелков. Предстоит выполнять боевые задачи в составе подразделения.
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