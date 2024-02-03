Рекрутинг инженера по ремонту дронов — "Азов" обещает оплату до 125 000 грн

Военные Вооруженных Сил Украины с дроном. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов в батальоны и остальные подразделения. Обещают заработную плату 25-125 тыс. грн и денежную надбавку за выполнение работы в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия инженер по ремонту дронов

Специалист должен ремонтировать агродроны DJI, дроны DJI, Autel, FPV, а также детали и комплектующие к дронам.

Требования к кандидату таковы:

аккуратность;

технический склад ума;

умение пользоваться измерительными приборами;

иметь желание к обучению и саморазвитию;

среднее или высшее техническое образование;

знание микроэлектроники и схемотехники;

умение паять DIP, BGA, SMD компоненты;

умение паять под микроскопом;

опыт работы в подобной должности 1 год будет преимуществом;

желательно умение летать на мультикоптерах.

В свою очередь бригада "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет начисляться доплата в размере 3300 грн/день.

Напомним, что "Азов" ищет на работу психологов. Среди одних из обязанностей специалиста — психологические консультации и психокоррекционная работа с военными.

Также мы сообщали, что азовцы приглашают в свои подразделения стрелков. Предстоит выполнять боевые задачи в составе подразделения.