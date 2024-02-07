Как восстановить утраченный или поврежденный военный билет — инструкция

Военнослужащий держит военный билет. Фото: google.com

Из-за полномасштабного вторжения россии почти два года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Итак, одним из важнейших документов в это время как для военнообязанных, так и для военнослужащих является военный билет. Однако иногда случаются ситуации, когда документ может быть потерян, украден или поврежден.

Что же делать в таком случае, как можно восстановить утраченный военный билет, рассказали специалисты общественной организации "Юридическая сотня".

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Почему военный билет важен

Военный билет определяет принадлежность владельца к военной службе, службе в запасе и воинской обязанности и есть бессрочным.

Статус военного билета определен рядом законодательных актов:

Указом Президента Украины №582/2016 от 30.12. 2016 г.;

Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Каждый военнослужащий (военнообязанный, резервист) обязан:

надежно хранить военный билет;

следить за своевременным и точным внесением в него изменений;

выполнять требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Когда военный билет можно возобновить

Возобновить военный билет можно в случае:

непригодности его для дальнейшего использования: физического ухудшения состояния документа;

уничтожение во время стихийного бедствия;

потери или похищении;

смены фамилии, имени или отчества военнослужащего, военнообязанного, резервиста.

Важно: повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП из личного рапорта (заявления) военнослужащего, военнообязанного, резервиста.

Военнообязанные в ТЦК и СП. Фото: google.com

Куда обращаться через утраченный военный билет

О потере военного билета действующий военнослужащий обязан безотлагательно сообщить непосредственному командиру по месту прохождения военной службы рапортом с объяснением причин потери военного билета и просьбой о его повторной выдаче.

Лицо, освобожденное от военной службы (военнообязанный, резервист), обращается с заявлением к руководителю ТЦК и СП (военкомат), в котором состоит на военном учете. В заявлении также следует объяснить причины потери билета.

Что нужно для возобновления военного билета

Чтобы восстановить военный билет, необходимо:

Написать заявление/рапорт, указав обстоятельства потери и попросив о повторной выдаче. Паспорт гражданина Украины (копии документа). Матовое фото 3х4 без уголка. Повреждённый документ или его остатки (при наличии). Выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ потерян). Справка из отдела полиции, написанное заявление о потере (если документ был похищен).

Если необходимость получения военного билета повторно связана с изменением фамилии, имени или отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста), он выдается из полученного военнослужащим (военнообязанным, резервистом) нового паспорта гражданина Украины.

Возобновление военного билета может занять около недели. Однако это зависит от загруженности конкретного ТЦК и СП.

Для упрощения процедуры восстановления военного билета в будущем очень полезно сделать копии и электронные копии. Бумажные копии уместно оставить на хранение близким. Электронные копии удобно и безопасно отправить по электронной почте.

Возобновление военного билета. Коллаж Новини.LIVE

Ответственность за испорченный военный билет

Если военный билет был испорчен из-за небрежного хранения, его можно восстановить. Однако в этом случае военнослужащий, военнообязанный, резервист несет ответственность в соответствии с законом.

Так, ст. 211 КУоАП предусматривает штраф за небрежное хранение в размере от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 гривен).

В случае, если такое правонарушение совершено повторно или в особый период, сумма штрафа составляет от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен).

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