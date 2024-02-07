Як відновити втрачений або пошкоджений військовий квиток — інструкція

Військовослужбовець тримає військовий квиток. Фото: google.com

Через повномасштабне вторгнення росії майже два роки в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, одним з найважливіших документів у цей час як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців є військовий квиток. Проте, часом трапляються ситуації, коли документ може бути втрачений, вкрадений або пошкоджений.

Що ж робити у такому випадку, як можна відновити втрачений військовий квиток, розповіли фахівці громадської організації "Юридична сотня".

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Чому військовий квиток важливий

Військовий квиток визначає належність власника до військової служби, служби в запасі та військового обов’язку і є безстроковим.

Статус військового квитка визначено рядом законодавчих актів:

Указом Президента України № 582/2016 від 30.12. 2016 р.;

Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Кожен військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст) зобов’язаний:

надійно зберігати військовий квиток;

стежити за своєчасним і точним внесенням до нього змін;

виконувати вимоги Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Коли військовий квиток можна поновити

Поновити військовий квиток можна у випадку:

непридатності його для подальшого користування: фізичного погіршення стану документа;

знищення під час стихійного лиха;

втрати або викрадення;

зміни прізвища, імені чи по батькові військовослужбовця, військовозобов’язаного, резервіста.

Важливо: повторно військовий квиток може бути виданий тільки за рішенням керівника відповідного ТЦК та СП на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця, військовозобов’язаного, резервіста.

Військовозобов'язані в ТЦК та СП. Фото: google.com

Куди звертатися через втрачений військовий квиток

Про втрату військового квитка чинний військовослужбовець зобов’язаний невідкладно повідомити безпосередньому командиру за місцем проходження військової служби рапортом із поясненням причин втрати військового квитка та проханням про його повторну видачу.

Особа, звільнена з військової служби (військовозобов’язаний, резервіст), звертається із заявою до керівника ТЦК та СП (військкомат), у якому перебуває на військовому обліку. У заяві також слід пояснити причини втрати квитка.

Що потрібно для відновлення військового квитка

Щоб відновити військовий квиток, необхідно:

Написати заяву/рапорт, зазначивши обставини втрати та попросивши про повторну видачу. Паспорт громадянина України (копії документа). Матове фото 3х4 без куточка. Пошкоджений документ або його залишки (за наявності). Витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено). Довідка з відділу поліції, що була написана заява про втрату (якщо документ був викрадений).

Якщо необхідність одержання військового квитка повторно пов’язана зі зміною прізвища, імені чи по батькові військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), то він видається на підставі одержаного військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) нового паспорта громадянина України.

Відновлення військового квитка може зайняти близько тижня. Проте, це залежить від завантаженості конкретного ТЦК та СП.

Задля спрощення процедури відновлення військового квитка в майбутньому дуже корисно зробити копії та електронні копії. Паперові копії доречно залишити на зберігання близьким. Електронні копії зручно та безпечно відправити близьким електронною поштою.

Відновлення військового квитка. Колаж Новини.LIVE

Відповідальність за зіпсований військовий квиток

Якщо військовий квиток був зіпсутий через недбале зберігання, його також можна відновити. Проте, у цьому разі військовослужбовець, військовозобов’язаний, резервіст несе відповідальність відповідно до закону.

Так, ст. 211 КУпАП передбачає штраф за недбале зберігання в розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 гривень).

У разі, якщо таке правопорушення вчинене повторно або в особливий період, сума штрафу складає від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень).

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