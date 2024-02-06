Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Что такое обходной лист, необходимый для перевода в другое подразделение — рассказ военного arrow

Что такое обходной лист, необходимый для перевода в другое подразделение — рассказ военного

6 февраля 2024 04:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что такое обходной лист, необходимый для перевода в другое подразделение — рассказ военного
Военнослужащие ВСУ. Фото: "Фиртка"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Для того чтобы после получения разрешения на перевод в новую воинскую часть завершить все дела в старом подразделении, военнослужащий ВСУ должен подписать обходной лист и целый ряд аттестатов в соответствующих службах в/ч. Иногда этот процесс затягивается, потому что службы могут быть разбросаны по разным областям.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Обходной лист и не только

По словам Козятинского, после того, как военнослужащий получит разрешение на перевод в другую воинскую часть, он должен выполнить определенные действия в своем старом подразделении.

"Вам придется пройти адскую процедуру сбора подписей в обходной лист", — объяснил боевой медик.

Для этого военный, в частности, должен сдать все полученные в воинской части вещи, кроме одежды и обуви.

Путешествие по Украине с аттестатами

Кроме того, военнослужащий, переходящий в другое подразделение, в своей старой воинской части должен пройти проверку во всех службах — продовольственной, вещевой, строевой, финансовой и РАО.

"Там вам также выдадут финансовый, вещественный и продовольственный аттестаты, которые нужно будет отвезти в новую воинскую часть", — пояснил Козятинский, добавив, что этот процесс может затянуться, поскольку эти службы не всегда расположены рядом.

"Мне пришлось заехать в несколько разных областей, чтобы наконец завершить этот квест", — рассказал военнослужащий о собственном опыте перевода.

Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.

ВСУ
армия
военные
мобилизация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме