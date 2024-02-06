Что такое обходной лист, необходимый для перевода в другое подразделение — рассказ военного
Для того чтобы после получения разрешения на перевод в новую воинскую часть завершить все дела в старом подразделении, военнослужащий ВСУ должен подписать обходной лист и целый ряд аттестатов в соответствующих службах в/ч. Иногда этот процесс затягивается, потому что службы могут быть разбросаны по разным областям.
Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".
Обходной лист и не только
По словам Козятинского, после того, как военнослужащий получит разрешение на перевод в другую воинскую часть, он должен выполнить определенные действия в своем старом подразделении.
"Вам придется пройти адскую процедуру сбора подписей в обходной лист", — объяснил боевой медик.
Для этого военный, в частности, должен сдать все полученные в воинской части вещи, кроме одежды и обуви.
Путешествие по Украине с аттестатами
Кроме того, военнослужащий, переходящий в другое подразделение, в своей старой воинской части должен пройти проверку во всех службах — продовольственной, вещевой, строевой, финансовой и РАО.
"Там вам также выдадут финансовый, вещественный и продовольственный аттестаты, которые нужно будет отвезти в новую воинскую часть", — пояснил Козятинский, добавив, что этот процесс может затянуться, поскольку эти службы не всегда расположены рядом.
"Мне пришлось заехать в несколько разных областей, чтобы наконец завершить этот квест", — рассказал военнослужащий о собственном опыте перевода.
Напомним, ранее адвокаты объясняли, что украинские военные имеют право в определенных условиях перевестись на службу по месту жительства.
Читайте Новини.LIVE!