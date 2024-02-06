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Що таке обхідний лист, потрібний для переведення у інший підрозділ — розповідь військового

6 лютого 2024 04:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що таке обхідний лист, потрібний для переведення у інший підрозділ — розповідь військового
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: "Фіртка"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Для того, аби після отримання дозволу на переведення у нову військову частину завершити усі справи у старому підрозділі, військовослужбовець ЗСУ має підписати обхідний лист і цілу низку атестатів у відповідних службах в/ч. Іноді цей процес затягується, бо служби можуть бути розкидані по різних областях.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Обхідний лист і не тільки

За словами Козятинського, після того, як військовослужбовець отримає дозвіл на переведення в іншу військову частину, він муситиме виконати певні дії у своєму старому підрозділі.

"Вам доведеться пройти пекельну процедуру збирання підписів в обхідний лист", — пояснив бойовий медик.

Для цього військовий, зокрема, повинен бути здати усі отримані у військовій частині речі, крім одягу та взуття.

Мандрівка Україною з атестатами

Крім того, військовослужбовець, який переходить у інший підрозділ, у своїй старій військовій частині має пройти перевірку у всіх службах — продовольчій, речовій, стройовій, фінансовій та РАО.

"Там вам також видадуть фінансовий, речовий та продовольчий атестати, які треба буде відвезти у нову військову частину", — пояснив Козятинський, додавши, що цей процес може затягнутися бо ці служби не завжди розташовані поруч.

"Мені довелося заїхати в кілька різних областей, щоб нарешті завершити цей квест", — розповів військовослужбовець про власний досвід переведення.

Нагадаємо, раніше адвокати пояснювали, що українські військові мають право в певних умовах перевестись на службу за місцем проживання.

ЗСУ
армія
військові
мобілізація
війна в Україні

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