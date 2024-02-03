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Тимошенко прокомментировала законопроект о мобилизации и назвала его "катастрофой"

3 февраля 2024 14:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Тимошенко прокомментировала законопроект о мобилизации и назвала его "катастрофой"
Юлия Тимошенко. Фото: скриншот с видео Тимошенко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила не будет голосовать за новую редакцию законопроекта о мобилизации. Народный депутат подчеркнула, что будет бороться за внесение правок в законопроект, потому что его принятие в нынешнем виде будет преступлением против Украины и неуважением к гражданам.

Соответствующее сообщение глава партии "Батькивщина" опубликовала в Фейсбуке.

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Нардеп назвала законопроект о мобилизации катастрофой, объяснив свое возмущение тем, что он содержит недопустимые антиконституционные требования. Лидер партии подчеркнула, что "Батькивщина" ни при каких условиях не будет голосовать за документ.

"Парламент дерзко обманули, снова внеся отклоненные Верховной Радой драконовские нормы, причем кое-где даже в еще более жесткой редакции", — отметила Тимошенко.

Депутат убеждена, что каждый украинский военный, пробывший на службе 18 месяцев, имеет право на отпуск или демобилизацию. Тимошенко добавила, что на место демобилизованного бойца должен прийти обученный и подготовленный воин, а не первый пойманный на улице мужчина.

"Украине нужна мобилизация. Но она не должна быть насильственной. Она должна быть мотивационной, на основе немедленного перехода в профессиональную армию. Поданный в парламент документ этого не предусматривает. Поэтому я и моя команда сделаем все возможное и невозможное, чтобы объединить общество в борьбе против этого возмутительного законопроекта", — указала лидер "Батькивщины".

Скриншот сообщения Тимошенко
Скриншот поста Тимошенко

Напомним, Юлия Тимошенко в своем предыдущем обращении также раскритиковала законопроект о мобилизации в Украине. Политик призвала депутатов Верховной Рады внести правки в закон и увеличить предельный возраст военного призыва.

Также нардеп подчеркнула, что сейчас в Украине следует сосредоточиться над созданием собственного военно-промышленного комплекса. Депутат назвала пути, которые позволят найти средства для его создания

Юлия Тимошенко
война
Украина
военный призыв
мобилизация
законопроект

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