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Тимошенко прокоментувала законопроєкт про мобілізацію та назвала його "катастрофою"

3 лютого 2024 14:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Тимошенко прокоментувала законопроєкт про мобілізацію та назвала його "катастрофою"
Нардепка Юлія Тимошенко. Фото: скриншот з відео Тимошенко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що її політична сила не голосуватиме за нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Народна депутатка підкреслила, що боротиметься за внесення правок до законопроєкту, тому що його ухвалення у нинішньому вигляді буде злочином проти України та неповагою до громадян.

Відповідний допис голова партії "Батьківщина" опублікувала у Фейсбуці.

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Нардепка назвала законопроєкт про мобілізацію катастрофою, пояснивши своє обурення тим, що він містить неприпустимі антиконституційні вимоги. Лідерка партії наголосила, що "Батьківщина" за жодних умов не голосуватиме за документ.

"Парламент зухвало обманули, знову внісши відхилені Верховною Радою драконівські норми, причому деінде навіть у ще більш жорсткій редакції", — зауважила Тимошенко.

Депутатка переконана, що кожен український військовий, який пробув на службі 18 місяців має право на відпустку або демобілізацію. Тимошенко додала, що на місце демобілізованого бійця має прийти навчений та підготовлений воїн, а не перший спійманий на вулиці чоловік.

"Україні потрібна мобілізація. Але вона не повинна бути насильницькою. Вона повинна бути мотиваційною, на основі негайного переходу до професійної армії. Поданий до парламенту документ цього не передбачає. Тому я та моя команда зробимо усе можливе й неможливе, аби об’єднати суспільство у боротьбі проти цього обурливого законопроєкту", — вказала лідерка "Батьківщини".

Скриншот допису Тимошенко
Скриншот допису Тимошенко

Нагадаємо, Юлія Тимошенко у своєму попередньому зверненні також розкритикувала законопроєкт про мобілізацію в Україні. Політикиня закликала депутатів Верховної Ради внести правки до закону та збільшити граничний вік військового призову.

Також нардепка наголосила, що зараз в Україні потрібно зосередитися над створенням власного військово-промислового комплексу. Депутатка назвала шляхи, які дозволяють знайти кошти на його створення.

Юлія Тимошенко
війна
Україна
військовий призов
мобілізація
законопроєкт

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