ТЦК отправил повестку "азовцу", который более 20 месяцев находится в плену

Сержант НГУ, боец "Азова" Степан Головко. Фото:Facebook Анны Байды

Командиру бригады полка "Азов", сержанту Национальной Гвардии Украины, Степану Головко отправили повестку в ТЦК СП, не учитывая того факта, что военнослужащий более 20 месяцев находится в российском плену.

Об этом сообщила супруга бойца Анна Байда в Facebook в четверг, 15 февраля.

ТЦК прислали повестку пленному "азовцу"

В посте женщина подчеркнула, что "повестка должна быть вручена лично, или уполномоченными лицами должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей".

Повестка на имя Степана Головко. Источник: Facebook Анны Байды

"Интересно узнать, кем именно была подписана расписка о получении данной повестки?", — добавила она, и напомнила начальнику Салтовского РТЦК и СП Харькова, подполковнику Березюку, что ответственность за организацию мобилизационной подготовки целиком и полностью несут руководители.

Пост Байды. Источник: Facebook Анны Байды

"Должностные лица, виновные в нарушении законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, несут ответственность по закону", — написала Анна Байда.

Позже, в новом посту она добавила, что плен Головка подтвердили все военные госинстанции Украины, и раскритиковала деятельность работников ТЦК СП.

"Плен подтвержден всеми государственными учреждениями, а Салтовский РТЦК и СП приносит повестку с требованием явиться сегодня, 15.02.2022 г., к ним. Интересно, штраф в сумме 5100 грн выпишут?", — иронизирует женщина.

Напомним, новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал работу ТЦК СП, заявив, что те не могут гарантировать рекрутерам попадание в конкретную бригаду или батальон или выбрать направление деятельности.

А военнослужащий ВСУ и общественный активист Олег Симороз обвинил ТЦК СП в подрыве репутации украинской армии, отметив, что армейцы недовольны их поступками, потому что они позорят то, за что воюют украинские защитники.