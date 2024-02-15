Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow ТЦК отправил повестку "азовцу", который более 20 месяцев находится в плену arrow

ТЦК отправил повестку "азовцу", который более 20 месяцев находится в плену

15 февраля 2024 17:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
ТЦК отправил повестку "азовцу", который более 20 месяцев находится в плену
Сержант НГУ, боец "Азова" Степан Головко. Фото:Facebook Анны Байды
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Командиру бригады полка "Азов", сержанту Национальной Гвардии Украины, Степану Головко отправили повестку в ТЦК СП, не учитывая того факта, что военнослужащий более 20 месяцев находится в российском плену.

Об этом сообщила супруга бойца Анна Байда в Facebook в четверг, 15 февраля.

ТЦК прислали повестку пленному "азовцу"

В посте женщина подчеркнула, что "повестка должна быть вручена лично, или уполномоченными лицами должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей".

ТЦК отправил повестку "азовцу", более 20 месяцев находящегося в плену
Повестка на имя Степана Головко. Источник: Facebook Анны Байды

"Интересно узнать, кем именно была подписана расписка о получении данной повестки?", — добавила она, и напомнила начальнику Салтовского РТЦК и СП Харькова, подполковнику Березюку, что ответственность за организацию мобилизационной подготовки целиком и полностью несут руководители.

ТЦК отправил повестку "азовцу", более 20 месяцев находящегося в плену
Пост Байды. Источник: Facebook Анны Байды

"Должностные лица, виновные в нарушении законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, несут ответственность по закону", — написала Анна Байда.

Позже, в новом посту она добавила, что плен Головка подтвердили все военные госинстанции Украины, и раскритиковала деятельность работников ТЦК СП.

"Плен подтвержден всеми государственными учреждениями, а Салтовский РТЦК и СП приносит повестку с требованием явиться сегодня, 15.02.2022 г., к ним. Интересно, штраф в сумме 5100 грн выпишут?", — иронизирует женщина.

Напомним, новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов раскритиковал работу ТЦК СП, заявив, что те не могут гарантировать рекрутерам попадание в конкретную бригаду или батальон или выбрать направление деятельности.

А военнослужащий ВСУ и общественный активист Олег Симороз обвинил ТЦК СП в подрыве репутации украинской армии, отметив, что армейцы недовольны их поступками, потому что они позорят то, за что воюют украинские защитники.

Украина
пленные
полк "Азов"
повестки
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме