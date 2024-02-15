ТЦК відправив повістку "азовцю", який понад 20 місяців перебуває в полоні

Сержант НГУ, боєць "Азову" Степан Головко. Фото: Facebook Анни Байди

Командиру бригади полку "Азов", сержанту Національної гвардії України, Степану Головку надіслали повістку до ТЦК СП, не врахувавши того факту, що військовослужбовець понад 20 місяців перебуває в російському полоні.

Про це повідомила дружина бійця Анна Байда у Facebook, в четвер, 15 лютого.

ТЦК надіслали повістку полоненому "азовцю"

У пості жінка наголосила, що "повістка має бути вручена особисто, або уповноваженими особами повинен бути складений акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків".

Повістка на ім'я Степана Головка. Джерело: Facebook Анни Байди

"Цікаво дізнатися, ким саме було підписано розписку про отримання даної повістки?", — додала вона, та нагадала начальнику Салтівського РТЦК та СП Харкова підполковнику Березюку, що відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки цілком і повністю несуть керівники.

Допис Байди. Джерело: Facebook Анни Байди

"Посадові особи, винні в порушенні законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність згідно із законом", — написала Анна Байда.

Згодом, у новому пості вона додала, що полон Головка підтвердили всі військові держінстанції України та розкритикувала діяльність працівників ТЦК СП.

"Полон підтверджено всіма державними установами, а Салтівський РТЦК та СП приносить повістку з вимогою з’явитися сьогодні, 15.02.2022 р., до них. Цікаво, штраф в сумі 5100 грн випишуть?", — іронізує жінка.

Нагадаємо, новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов розкритикував роботу ТЦК СП, завивши, що ті не можуть гарантувати рекрутерам потрапляння до конкретної бригади чи батальйону або ж обрати напрямок діяльності.

А військовослужбовець ЗСУ та громадський активіст Олег Симороз звинуватив ТЦК СП у підриві репутації української армії, наголосивши, що армійці незадоволені їхніми вчинками, бо вони ганьблять те, за що воюють українські захисники.