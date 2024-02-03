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В Киевской области неизвестные избили мужчину во время вручения повестки от ТЦК — соцсети

3 февраля 2024 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области неизвестные избили мужчину во время вручения повестки от ТЦК — соцсети
Мужчина, избитый в Киевской области. Фото: Вероника Кольцова/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области представители территориального центра комплектования вызвали неизвестных, которые избили водителя фуры. Инцидент произошел во время вручения повестки.

Об этом в субботу, 3 февраля, сообщила дочь потерпевшего в Facebook.

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Избиение водителя фуры в Киевской области

В настоящее время мужчина находится в больнице с сотрясением мозга.

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Компьютерная томография головного мозга. Фото: Вероника Кольцова/Facebook

По словам дочери потерпевшего, избиение произошло в селе Рудницкое Броварского района. Она рассказала, что ее родители остановились на блокпосту.

"Подъезжая к посту, родители думали, что все обойдется спокойно, поскольку отец относится к ТЦК нормально, без "качания" своих прав и оскорблений. Но когда люди в форме начали снимать оружие с предохранителей, моя мама начала записывать видео. В этот момент моего папу вытащили из машины, он упал на спину, после чего постучали маме и угрожая оружием заставили выйти", — рассказала дочь потерпевшего.

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Повестка, которую выписали представители ТЦК. Фото: Вероника Кольцова/Facebook

По слова девушки, пока ее отца избивали неизвестные люди, которые прибыли на звонок представителей ТЦК, они удаляли с телефона ее мамы все, что могли.

Она рассказала, что прибывший на место происшествия полицейский якобы игнорировал происходящее.

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Пост дочери потерпевшего. Фото: скриншот

Что сказали в полиции

В комментарии к дочери пострадавшего Броварское районное управление полиции сообщило, что устанавливает причастных к инциденту.

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Пост Броварского районного управления полиции. Фото: скриншот

Напомним, выходной день в Одессе начался с очередного рейда ТЦК по общественному транспорту. В этот раз военные раздавали повестки в электропоезде.

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война
больницы
Украина
избиение
Киевская область
повестки
ТЦК и СП

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