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У Київській області невідомі побили чоловіка під час вручення повістки від ТЦК — соцмережі

3 лютого 2024 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області невідомі побили чоловіка під час вручення повістки від ТЦК — соцмережі
Чоловік, якого побили у Київській області. Фото: Вероника Кольцова/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Київській області представники територіального центру комплектування викликали невідомих, які побили водія фури. Інцидент стався під час вручення повістки.

Про це у суботу, 3 лютого, повідомила донька потерпілого у Facebook.

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Побиття водія фури у Київській області

Нині чоловік перебуває у лікарні зі струсом мозку.

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Комп'ютерна томографія головного мозку. Фото: Вероника Кольцова/Facebook

За словами доньки потерпілого, побиття сталося в селі Рудницьке Броварського району. Вона розповіла, що її батьків зупини на блокпосту.

"Під'їжджаючи до посту, батьки думали, що все обійдеться спокійно, оскільки батько ставиться до ТЦК нормально, без "хитання" своїх прав та образ. Але коли люди у формі почали знімати зброю із запобіжників, моя мама почала записувати відео. У цей момент мого тата витягли з машини, він упав на спину, після чого постукали мамі та погрожуючи зброєю змусили вийти", — розповіла донька потерпілого.

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Повістка, яку виписали представники ТЦК. Фото: Вероника Кольцова/Facebook

За слова дівчини, поки її батька били невідомі люди, які прибули на дзвінок представників ТЦК, вони видаляли з телефону її мами все, що могли.

Вона розповіла, що поліцейський, який прибув на місце події, нібито ігнорував те, що відбувається.

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Допис доньки потерпілого. Фото: скриншот

Що сказали у поліції

У коментарі до допису доньки постраждалого Броварське районне управління поліції повідомило, що встановлює причетних до інциденту. 

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Допис Броварського районного управління поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, вихідний день в Одесі розпочався з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електропоїзді.  

бійка
війна
лікарні
Україна
побиття
Київська область
повістки
ТЦК та СП

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