У Київській області невідомі побили чоловіка під час вручення повістки від ТЦК — соцмережі
У Київській області представники територіального центру комплектування викликали невідомих, які побили водія фури. Інцидент стався під час вручення повістки.
Про це у суботу, 3 лютого, повідомила донька потерпілого у Facebook.
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Побиття водія фури у Київській області
Нині чоловік перебуває у лікарні зі струсом мозку.
За словами доньки потерпілого, побиття сталося в селі Рудницьке Броварського району. Вона розповіла, що її батьків зупини на блокпосту.
"Під'їжджаючи до посту, батьки думали, що все обійдеться спокійно, оскільки батько ставиться до ТЦК нормально, без "хитання" своїх прав та образ. Але коли люди у формі почали знімати зброю із запобіжників, моя мама почала записувати відео. У цей момент мого тата витягли з машини, він упав на спину, після чого постукали мамі та погрожуючи зброєю змусили вийти", — розповіла донька потерпілого.
За слова дівчини, поки її батька били невідомі люди, які прибули на дзвінок представників ТЦК, вони видаляли з телефону її мами все, що могли.
Вона розповіла, що поліцейський, який прибув на місце події, нібито ігнорував те, що відбувається.
Що сказали у поліції
У коментарі до допису доньки постраждалого Броварське районне управління поліції повідомило, що встановлює причетних до інциденту.
Нагадаємо, вихідний день в Одесі розпочався з чергового рейду ТЦК у громадському транспорті. Цього разу військові роздавали повістки в електропоїзді.
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