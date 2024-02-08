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В сети распространяют новый фейк о мобилизации — что нужно знать украинцам

8 февраля 2024 07:04
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор
Мобилизация в Украине — в сети распространяют новый фейк о неявке в ТЦК
Вручение повестки в Украине. Коллаж Новини.LIVE
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергей Вовк
Сергей Вовк
Редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП. В дальнейшем такие лица могут быть призваны на военную службу. Тем не менее по сети распространяется фейк, что украинцы должны самостоятельно прийти в территориальный центр, а тех, кто это не сделал, ждет наказание.

О деталях "липовой" информации рассказал Центр противодействия дезинформации.

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Манипуляционная новость, которая распространяется соцсетями, пытается доказать украинцам, если военнообязанный мужчина не придет в ТЦК и СП, его банковская карта будет заблокирована. Однако это ложь.

Банковские счета могут блокироваться автоматически, например из-за неуплаты штрафа, а никак не на основе обращений ТЦК.

"Распространяя такую ложь, российские пропагандисты пытаются посеять панические настроения среди населения", — подчеркнули представители ЦПД в сообщении.

 

Мобилизация в Украине - в сети распространяют новый фейк о неявке в ТЦК
Фейк о мобилизации в Украине. Фото: ЦПД

На основе чего "родился" фейк

Дело в том, что на днях в Верховную Раду подали обновленный законопроект о мобилизации, который находится на рассмотрении, но еще не принят.

В документе предлагают разрешить ТЦК и СП обращаться в суд, чтобы принимать определенные меры в отношении военнообязанного, если он игнорирует явку в территориальный центр, а именно:

  • временно ограничивать в праве выезда за пределы Украины;
  • временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами;
  • налагать арест на средства и другие ценности, которые находятся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.

Ранее мы информировали, что россияне распространяют новый фейк о тайном введении сил НАТО в Украину.

Напомним, также мы писали, что в сети распространили фейк о подготовке США к поражению Украины в войне с РФ.

фейки
Украина
мобилизация
повестки
банковские счета

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