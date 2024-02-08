Мобилизация в Украине — в сети распространяют новый фейк о неявке в ТЦК

В сети распространяют новый фейк о мобилизации — что нужно знать украинцам
В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП. В дальнейшем такие лица могут быть призваны на военную службу. Тем не менее по сети распространяется фейк, что украинцы должны самостоятельно прийти в территориальный центр, а тех, кто это не сделал, ждет наказание.
О деталях "липовой" информации рассказал Центр противодействия дезинформации.
О чем врут украинцам
Манипуляционная новость, которая распространяется соцсетями, пытается доказать украинцам, если военнообязанный мужчина не придет в ТЦК и СП, его банковская карта будет заблокирована. Однако это ложь.
Банковские счета могут блокироваться автоматически, например из-за неуплаты штрафа, а никак не на основе обращений ТЦК.
"Распространяя такую ложь, российские пропагандисты пытаются посеять панические настроения среди населения", — подчеркнули представители ЦПД в сообщении.
На основе чего "родился" фейк
Дело в том, что на днях в Верховную Раду подали обновленный законопроект о мобилизации, который находится на рассмотрении, но еще не принят.
В документе предлагают разрешить ТЦК и СП обращаться в суд, чтобы принимать определенные меры в отношении военнообязанного, если он игнорирует явку в территориальный центр, а именно:
- временно ограничивать в праве выезда за пределы Украины;
- временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами;
- налагать арест на средства и другие ценности, которые находятся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.
Ранее мы информировали, что россияне распространяют новый фейк о тайном введении сил НАТО в Украину.
Напомним, также мы писали, что в сети распространили фейк о подготовке США к поражению Украины в войне с РФ.
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