Мобілізація в Україні — у мережі поширюють новий фейк про неявку до ТЦК

Вручення повістки в Україні. Колаж Новини.LIVE

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку розпочала Росія. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки, за якими мають явитися до ТЦК та СП. Надалі таких осіб можуть призвати на військову службу. Проте мережею шириться фейк, що українці мають самостійно прийти до територіального центру, а тих, хто це не зробив, чекає покарання.

Про деталі "липової" інформації розповів Центр протидії дезінформації.

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Про що брешуть українцям

Маніпуляційна новина, яка шириться соцмережами, намагається довести українцям, якщо військовозобов'язаний чоловік не прийде до ТЦК та СП, його банківська картка буде заблокована. Однак це брехня.

Банківські рахунки можуть блокуватися автоматично, наприклад, через несплату штрафу, а ніяк не на основі звернень ТЦК.

"Поширюючи таку брехню, російські пропагандисти намагаються посіяти панічні настрої серед населення", — підкреслили представники ЦПД у повідомленні.

Фейк про мобілізацію в Україні. Фото: ЦПД

На основі чого "народився" фейк

Річ у тому, що днями до Верховної Ради подали оновлений законопроєкт про мобілізацію, який наразі перебуває на розгляді, але ще не прийнятий.

В документі пропонують дозволити ТЦК та СП звертатися до суду, щоб вживати певних заходів щодо військовозобов'язаного, якщо він ігнорує явку до територіального центру, а саме:

тимчасово обмежувати у праві виїзду за межі України;

тимчасово обмежувати у праві керувати транспортними засобами;

накладати арешт на кошти та інші цінності, що є на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.

Раніше ми інформували, що росіяни розповсюджують новий фейк про таємне введення сил НАТО в Україну.

Нагадаємо, також ми писали, в мережі поширили фейк про підготовку США до поразки України у війні з РФ.