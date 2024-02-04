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В Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации

4 февраля 2024 00:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Мобилизация в Украине – в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации
Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени и дает определенность украинцам. Такое мнение высказал начальник Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк.

Об этом он сказал в эфире "Мы—Украина" в субботу, 3 февраля.

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Павлюк считает, что законопроект крайне важен, ведь содержит норму об определенности срока службы в 36 месяцев.

"Потому что вы не можете бежать неопределенную дистанцию. Мы прекрасно понимаем, что это один из ключевых факторов привлечения человека в армию. Законопроект имеет другие нормы, которые позволят эту определенность обеспечить, сделав сам механизм мобилизации более эффективным, более понятным, прозрачным", — сказал Павлюк. 

Как известно, Министерство обороны настаивает на срочном принятии законопроекта о мобилизации Верховной Радой с целью усовершенствования механизмов призыва.

Павлюк отметил, что не хотел бы комментировать возможные разногласия в парламенте относительно законопроекта.

"Документ сейчас такой, который отвечает требованиям времени и тому, чего мы хотим для эффективной мобилизации. Нам нужно усовершенствовать механизм мобилизации. Для нас принципиальным вопросом является обновление механизма мобилизации как можно скорее", — подчеркнул он.

Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Добавим, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

ВСУ
мобилизация
Министерство обороны

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