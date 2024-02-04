Мобилизация в Украине – в Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации

В Минобороны прокомментировали законопроект о мобилизации
Законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени и дает определенность украинцам. Такое мнение высказал начальник Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк.
Об этом он сказал в эфире "Мы—Украина" в субботу, 3 февраля.
Что говорят в Минобороны о законопроекте о мобилизации
Павлюк считает, что законопроект крайне важен, ведь содержит норму об определенности срока службы в 36 месяцев.
"Потому что вы не можете бежать неопределенную дистанцию. Мы прекрасно понимаем, что это один из ключевых факторов привлечения человека в армию. Законопроект имеет другие нормы, которые позволят эту определенность обеспечить, сделав сам механизм мобилизации более эффективным, более понятным, прозрачным", — сказал Павлюк.
Как известно, Министерство обороны настаивает на срочном принятии законопроекта о мобилизации Верховной Радой с целью усовершенствования механизмов призыва.
Павлюк отметил, что не хотел бы комментировать возможные разногласия в парламенте относительно законопроекта.
"Документ сейчас такой, который отвечает требованиям времени и тому, чего мы хотим для эффективной мобилизации. Нам нужно усовершенствовать механизм мобилизации. Для нас принципиальным вопросом является обновление механизма мобилизации как можно скорее", — подчеркнул он.
Напомним, Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.
Добавим, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше марта. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.
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