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У Міноборони прокоментували законопроєкт про мобілізацію

4 лютого 2024 00:32
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Мобілізація в Україні - у Міноборони прокоментували законопроєкт про мобілізацію
Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Законопроект про мобілізацію повністю відповідає нормам часу і дає визначеність українцям. Таку думку висловив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

Про це він сказав в ефірі "Ми—Україна" у суботу, 3 лютого.

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Павлюк вважає, що законопроєкт є вкрай важливим, адже містить норму про визначеність терміну служби в 36 місяців.

"Тому що ви не можете бігти невизначену дистанцію. Ми чудово розуміємо, що це один з ключових чинників залучення людини до війська. Законопроєкт має інші норми, які дозволять цю визначеність забезпечити, зробивши сам механізм мобілізації ефективнішим, зрозумілішим, прозорішим", — сказав Павлюк.

Як відомо, Міністерство оборони наполягає на терміновому прийнятті законопроекту про мобілізацію Верховною Радою з метою вдосконалення механізмів призову.

Павлюк зазначив, що не бажав би коментувати можливі розбіжності у парламенті стосовно законопроєкту.

"Документ зараз такий, який відповідає вимогам часу і тому, чого ми хочемо для ефективної мобілізації. Нам потрібно удосконалити механізм мобілізації. Для нас принциповим питанням є оновлення механізму мобілізації якнайшвидше", — підкреслив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Додамо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

ЗСУ
мобілізація
Міністерство оборони

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